Po trijų kėlinių Prancūzija pirmavo 72:46, bet šeimininkai sugebėjo atkurti intrigą – Henri Drellas per trumpą atkarpą įmetė 6 taškus, o likus žaisti minutę komandas skyrė 5 taškai – 70:75. Vis tik viską išsprendė kitoje aikštės pusėje tritaškį pataikęs Sylvainas Francisco – 78:70.
Būtent S.Francisco buvo komandos lyderis – 19 taškų (2/6 dvit., 5/8 trit.), 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos ir 14 naudingumo balų per 23 minutes.
Tarp rezultatyviausių Estijos gretose buvęs Klaipėdos „Neptūnos“ puolėjas H.Drellas per 31 minutę surinko 13 taškų (4/10 dvit., 1/4 trit., 2/4 baud.), 8 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 16 naudingumo balų.
Prancūzams Amine'as Noua sumetė 13 taškų, Lionelis Gaudoux – 12. Estijai 23 taškus įmetė Arturas Konontsukas.
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