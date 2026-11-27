Ši žinia greitai pasiekė ir Ispanijos teniso rinktinę, kuri Bolonijoje ruošiasi Daviso taurės pusfinalio dvikovai su Didžiąja Britanija. Į treniruočių kompleksą atvykęs C. Alcarazas apie M. Marquezo sprendimą sužinojo iš rinktinės kapitono Davido Ferrero.
Septyniskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas negalėjo nuslėpti nuostabos. Išgirdęs naujieną jis nustebęs paklausė: „Ne, ką tu sakai?“.
Alcaraz shocked with Marc Marquez’s retirement news 😢 https://t.co/PZVdTZ9s9L— José Morgado (@josemorgado) November 27, 2026
D. Ferreras taip pat neslėpė apgailestavimo dėl motociklininko sprendimo, tačiau palinkėjo jam sėkmės naujame gyvenimo etape.
„Tiesą sakant, tai buvo netikėta. Linkime jam viso ko geriausio. Jis buvo Ispanijos sporto pasididžiavimas. Nors neturėjau progos su juo susitikti asmeniškai, atidžiai sekiau jo karjerą. Kaip sirgalius, jis man suteikė daug džiaugsmo. Apmaudu, kad jis pasitraukia, tačiau šiame didelės rizikos sporte jis tikriausiai turi savų priežasčių. Jis baigia karjerą būdamas geriausias“, – kalbėjo Ispanijos rinktinės kapitonas.
Pranešama, kad penktadienį C. Alcarazo treniruotė nebuvo itin intensyvi – jis maždaug valandą praleido aikštėje kartu su Pedro Martinezu, o darbą stebėjo D. Ferreras.
Ketvirtfinalyje su Austrija Ispanijos rinktinė išsivertė be savo lyderio. Danielis Merida ir Rafaelis Jodaras iškovojo pergales vienetų susitikimuose, todėl dvejetų mačo neprireikė. C. Alcarazas galėjo pailsėti, nors iš pradžių buvo numatyta, kad jis kartu su Marcellu Granollersu žais dvejetus.
D. Merida atskleidė, kad kvietimo prisijungti prie rinktinės sulaukė jau atostogaudamas. Vis dėlto tenisininkas nedvejodamas sutiko pakeisti savo planus ir atstovauti šaliai.
„Kai man paskambino Ferreras, jau atostogavau, tačiau dėl galimybės atstovauti Ispanijai mielai sutrumpinau atostogas. Žaisti už savo šalį visada yra privilegija. Turime labai gerą komandą ir tikiu, kad Bolonijoje galime pasiekti kažką ypatingo“, – sakė D. Merida.
Didžiosios Britanijos rinktinė pusfinalyje įveikė Vokietiją, kurios lyderis buvo Alexanderis Zverevas. Tikimasi, kad C. Alcarazas susitiks su britų pirmąja rakete Arthuru Fery, o kitoje vienetų dvikovoje turėtų žaisti R. Jodaras ir Cameronas Norrie. Galutinės sudėtys bus paskelbtos prieš pat susitikimą.
Pusfinalio nugalėtojų finale lauks Italijos ir Čekijos rinktinių poros laimėtojai.
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