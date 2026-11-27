Penktadienį, lapkričio 27-ąją, Jungtiniuose Arabų Emyratuose vyko paskutinis „Abu Dhabi Desert Challenge“ greičio ruožas. Sportininkų laukė 379 kilometrų maršrutas iš Madinat Zajedo į Al Ainą, o 220 kilometrų distanciją reikėjo įveikti laikui. Iki tol visus keturis etapus sėkmingai įveikęs „Izoton Sport“ duetas paskutinę dieną pradėjo nusiteikęs užbaigti vieną sėkmingiausių savo karjeros sezonų.
Lietuviai per keturias ankstesnes dienas įveikė sudėtingas dykumos trasas, dviejų dienų maratoną, milžiniškas Livos kopas ir sugebėjo išvengti rimtesnių technikos problemų. Iki paskutinio greičio ruožo starto ekipažas buvo trečias SSV klasės „Abu Dhabi Desert Challenge“ įskaitoje, tačiau metinėje pasaulio čempionato įskaitoje vis dar turėjo galimybę iškovoti aukščiausią titulą.
Likus trims kilometrams technika visiškai sustojo
Paskutinę varžybų dieną „Can-Am Maverick R“ bagiu važiuojantys lietuviai nuo pat starto demonstravo gerą tempą. Tačiau artėjant prie finišo jų planus sujaukė nenumatyti techniniai nesklandumai.
„Šiandien rytas prasidėjo daug žadančiai. Labai smagiai lėkėme. Aišku, prakiuro duslintuvas, pradėjo plerpti, bet važiavome toliau, nes jau ne pirmą kartą su juo turėjome problemų. Ir jau beveik matėme finišą. Tuomet tiesiog užstrigome vienoje kopoje su elektros problema. Bagis į nieką nereagavo. Daviklius, kuriuos žinojome, atjunginėjome, vėl prijunginėjome. Pakeitėme vieną lambda zondą kitu, bet ir tai nepadėjo“, – apie lemtingą incidentą pasakojo „Izoton Sport“ pilotas M. Sidabras.
Sportininkai trasoje mėgino patys nustatyti gedimo priežastį ir sutaisyti techniką, tačiau bagio užvesti taip ir nepavyko. Laikas nenumaldomai seko, o galimybės pasiekti finišą vis mažėjo.
Galiausiai ekipažas viršijo nustatytą laiko normą. Nors penktojo greičio ruožo rezultatų protokole lietuviams buvo įrašytas 15 valandų rezultatas su 10 valandų bauda, galutinėje „Abu Dhabi Desert Challenge“ klasifikacijoje jie pažymėti kaip nefinišavę.
„Netilpome į laiko normą ir mūsų čempionų titulas šiemet nuplaukė. Ruošimės kitiems metams ir tikrai lengvai nepasiduosime. Būna taip gyvenime. Atrodo, įdedi viską, padarai, ką gali, atiduodi visą širdį, ir štai atsiranda kažkoks veiksnys, kuris viską sugadina. Labai daug savęs atidavėme, bet rankų nenuleidžiame“, – kalbėjo M. Sidabras.
„Rankomis būtume tą bagį į finišą nustūmę“
„Izoton Sport“ šturmanas Ernestas Česokas neslėpė nusivylimo, tačiau kartu pabrėžė, kad iki gedimo ekipažas važiavo užtikrintai. Pasak jo, jei lemtingas incidentas būtų įvykęs kitoje vietoje, galbūt pavyktų išsigelbėti net ir be veikiančio variklio.
„Turėjo būti paskutinė, lengva diena. Numatytas 220 kilometrų greičio ruožas, tai 217 kilometrų pralėkėme su vėjeliu. Rezultatas buvo geras, organizatoriai ruožo pabaigoje buvo paruošę gerą trasą. Bet ten mus ištiko problemos. Mašina pradėjo sunkiai važiuoti, rinkomės lengvesnes kopas, bet galiausiai visai sustojome. Keitėme dalis, kurias turėjome, tačiau niekas nepadėjo“, – pasakojo E. Česokas.
Lietuviai atsidūrė itin nepalankioje vietoje – smėlio kopose, kuriose net ir nedidelį atstumą įveikti be veikiančios technikos praktiškai neįmanoma.
„Pavėlavome į finišą, į uždarą parką. Pritrūko vos trijų kilometrų. Rankomis būtume tą bagį į finišą nustūmę, bet per kopas jau nepastumsi. Jeigu būtų buvęs paprastesnis greičio ruožas, tai jau dabar šampaną gertume“, – apmaudo neslėpė šturmanas.
Ši nesėkmė skaudi ir dėl to, kad visą savaitę lietuviai sąmoningai vengė nereikalingos rizikos. Net ir sudėtingiausiose dykumos atkarpose jie stengėsi išsaugoti techniką, pasirinkdami saugesnes trajektorijas ir atsisakydami pernelyg agresyvaus tempo. Tačiau paskutiniais kilometrais iškilusios elektros sistemos problemos pasirodė neįveikiamos.
Sezoną užbaigė pasaulio vicečempionais
Nepaisant dramatiškos paskutinio etapo atomazgos, M. Sidabras ir E. Česokas 2026 metų pasaulio ralio reido čempionato SSV klasės metinėje įskaitoje iškovojo antrąją vietą.
Per sezoną lietuvių ekipažas pademonstravo stabilų tempą ir pasiekė ne vieną reikšmingą rezultatą. Argentinoje „Izoton Sport“ duetas šventė pergalę, Maroke užėmė antrąją vietą, Portugalijoje finišavo trečias. Tiesa, ne visos lenktynės klostėsi sklandžiai – Dakaro ralyje ekipažui teko spręsti rimtas turbinos problemas.
Dabar, pasibaigus pasaulio čempionatui, „Izoton Sport“ komandos laukia ne tik išsami technikos analizė, bet ir sprendimai dėl pasirengimo kitam sezonui.
„Reikia žiūrėti į kitus metus ir su komanda aptarti, kas šiemet buvo gerai, o kas blogai. Reikia visus komponentus sujungti į vieną, nes techninis sportas yra negailestingas“, – sakė E. Česokas.
Paskutinį pasaulio čempionato etapą Abu Dabyje SSV klasėje laimėjo Jungtinių Arabų Emyratų atstovas Mansouras Alhelei, antras finišavo jo tautietis Yahya Alhelei.
Tuo metu „Izoton Sport“ ekipažui iš Jungtinių Arabų Emyratų tenka išvykti su dvejopais jausmais. Viena vertus, iškovota pasaulio vicečempionų pozicija yra reikšmingas pasiekimas, vainikavęs tūkstančius kilometrų trukusią kovą skirtinguose žemynuose. Kita vertus, paskutinių trijų kilometrų drama dar ilgai primins, kokia trapi automobilių sporte gali būti riba tarp triumfo ir nusivylimo.
Nors šįkart pasaulio čempionų titulas išsprūdo pačioje sezono pabaigoje, lietuviai neketina sustoti. Jų tikslas – išanalizuoti nesėkmes, sustiprinti techniką ir kitąmet vėl stoti į kovą dėl aukščiausio apdovanojimo.
Daugiau informacijos apie „Izoton Sport“ ekipos pasirodymą paskutiniame Pasaulio ralio čempionato etape Abu Dabyje galima rasti komandos „Facebook“ paskyroje.
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