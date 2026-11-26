Ketvirtadienį sportininkai varžėsi Madinat Zajedo apylinkėse. Bendras dienos maršrutas sudarė 353 kilometrus, iš kurių 258 kilometrus teko įveikti laikui. Organizatoriai dar prieš startą įspėjo, kad tai bus viena sudėtingiausių lenktynių dienų. Net 46 procentus greičio ruožo sudarė kopos, dar 15 procentų – smėlingos atkarpos.
„Can-Am Maverick R“ bagiu važiuojantys M. Sidabras ir E. Česokas ketvirtąjį greičio ruožą įveikė per 4 val. 35 min. 33 sek. ir SSV klasėje užėmė trečiąją vietą, o bendroje automobilių įskaitoje finišavo keturiolikti.
SSV klasėje greičiausias buvo Jungtinių Arabų Emyratų atstovas Mansouras Alhelei, kuriam lietuviai nusileido 1 val. 15 min. 20 sek. Antrąją vietą užėmė dar vienas vietinis sportininkas Yahya Alhelei, nuo kurio „Izoton Sport“ ekipažas atsiliko 47 min. 22 sek.
Susumavus keturių greičio ruožų rezultatus, M. Sidabras ir E. Česokas SSV klasėje išlieka treti, o bendroje automobilių įskaitoje pakilo į tryliktąją vietą. Lietuvių rezultatas po keturių etapų – 14 val. 31 min. 35 sek. Nuo SSV klasės lyderio M.Alheleio juos skiria 1 val. 25 min. 13 sek., o nuo antroje vietoje esančio Y.Alheleio – 1 val. 17 min. 1 sek.
Livos kopos paliko neišdildomą įspūdį
Po finišo „Izoton Sport“ pilotas Mindaugas Sidabras neslėpė emocijų. Nors prieš startą didžiulės kopos kėlė nemažai nerimo, jas įveikęs lietuvis teigė patyręs tai, ko iki šiol dar nebuvo tekę išgyventi jokiose varžybose.
„Esame bivake po Livos kopų. Šiandien buvo įspūdinga. Mano karjeroje tai turbūt pirma tokia diena su tiek daug kopų. Buvo ir stačių, ir žemų, tikrai visko turėjome. Sėkmingai jas įveikėme, nors kai kur reikėjo apsisukti, nes į viršų pakilome ne iš pirmo karto. Šitos Livos kopos yra kažkas tokio. Jas įveikęs jau gali save prie vyrų priskirti. Vietiniams tai nieko ypatingo, jie pripratę, bet mums, europiečiams, jas įveikti buvo nepaprastas jausmas“, – pasakojo M. Sidabras.
Livos kopos pasižymi milžiniškomis smėlio kalvomis, stačiais šlaitais ir sudėtingu reljefu, kuriame vairuotojams tenka nuolat vertinti pasirinktą trajektoriją. Nepakankamas įsibėgėjimas gali baigtis įstrigimu, o neteisingai įvertinta ketera – pavojingu nusileidimu ar net apsivertimu.
Lietuviams pavyko išvengti rimtesnių problemų. Nors kai kuriose vietose teko ieškoti kito kelio į kopų viršūnes, bagis visą dieną veikė patikimai.
„Niekur nereikėjo kasti, todėl sutaupėme fizinių jėgų. Gerai, kad bagis nekaito. Super diena, tikrai nesitikėjau, kad tas kopas pavyks taip gerai įveikti. Net gaila, kad jų buvo tik tiek, nes į pabaigą jau pradėjo patikti“, – šypsojosi M. Sidabras.
Sudėtingose vietose teko pasukti galvą
„Izoton Sport“ šturmanas Ernestas Česokas pasakojo, kad dienos pradžioje ekipažui prireikė šiek tiek laiko prisitaikyti prie trasos, tačiau vėliau pavyko atrasti tinkamą važiavimo ritmą. Vis dėlto sudėtingas reljefas ir atsakomybė už viso sezono rezultatą neleido pernelyg atsipalaiduoti.
„Pirma sekcija buvo kiek šlykštesnė, kol įsivažiavome. Tuomet, kai įšokome į didžiąsias kopas, pirmieji 50 kilometrų iki degalų papildymo zonos buvo tikrai greiti. Sulėkėme juos be didelių iššūkių, atsirado nuoseklesnis ritmas. Po degalų papildymo turėjome dar šimtą kilometrų. Buvo visko – ir aštrių nusileidimų, ir stačių pakilimų. Tikrai reikėjo pasukti galvą“, – įspūdžiais dalijosi E. Česokas.
Per keturias varžybų dienas lietuviai jau įveikė skirtingo pobūdžio dykumos ruožus – nuo greitų smėlingų atkarpų iki techniškai sudėtingų kopų. Jie taip pat sėkmingai susitvarkė su dviejų dienų maratonu, kurio metu turėjo savarankiškai pasirūpinti savo technika, negalėdami pasikliauti įprasta mechanikų pagalba.
Tačiau ketvirtadienio išbandymas ekipažui buvo išskirtinis ne vien dėl sudėtingumo. Pasak šturmano, tokia trasa suteikė ir didžiulį vairavimo malonumą, kurį kiek slopino būtinybė nerizikuoti.
„Norėtųsi tą greičio ruožą pakartoti be to spaudimo, kuris dabar slegia. Norisi atvežti mašiną iki finišo, viską padaryti saugiai“, – kalbėjo E. Česokas.
Sėkmingai įveikus Livos kopas, iki paskutinio sezono finišo lietuviams liko vos viena varžybų diena. Nors vietiniai sportininkai ir toliau demonstruoja gerokai didesnį tempą, „Izoton Sport“ ekipažas laikosi pasirinkto plano ir siekia užbaigti lenktynes be lemtingų klaidų.
Penktadienį – paskutiniai 220 kilometrų
Lapkričio 27 dieną „Abu Dhabi Desert Challenge“ dalyvių laukia penktasis ir paskutinis greičio ruožas, po kurio paaiškės galutiniai šių metų pasaulio ralio reido čempionato rezultatai.
Penktadienį sportininkai keliaus iš Madinat Zajedo į Al Ainą. Pagal atnaujintą organizatorių informaciją, bendras dienos maršrutas sudarys 379 kilometrus, o paskutiniojo greičio ruožo ilgis sieks 220 kilometrų.
Trasos charakteristikoje nurodoma, kad 41 procentą greičio ruožo sudarys smėlingos atkarpos, 31 procentą – kopos. Dar 14 procentų distancijos drieksis grunto keliais, 11 procentų – išdžiūvusių ežerų dugnu ir 3 procentai – asfaltu.
Taigi net 72 procentus paskutiniojo greičio ruožo sudarys smėlis ir kopos, tačiau, skirtingai nei ketvirtadienį, sportininkams nebeturėtų tekti įveikti tokių milžiniškų smėlio kalvų, su kuriomis jie susidūrė Livos dykumoje.
„Rytoj laukia 220 kilometrų greičio ruožas, galbūt panašus į pirmąją dieną. Bus nemažai greitų vietų, šiek tiek kopų, bet tų didžiųjų kopų „plombyrų“ jau nebeturėsime“, – sakė E. Česokas.
Paskutinė varžybų diena „Izoton Sport“ ekipažui turės ypatingą reikšmę. Prieš atvykdami į Jungtinius Arabų Emyratus M. Sidabras ir E. Česokas pasaulio ralio reido čempionato SSV klasės metinėje įskaitoje užėmė antrąją vietą, o dabar vis dar tikisi pakovoti dėl aukščiausio sezono apdovanojimo.
Dar prieš ketvirtąjį etapą M. Sidabras teigė, kad sėkmingai įveikus likusias varžybų dienas ekipažui atsivertų galimybė iškovoti pasaulio čempionų titulą. Todėl penktadienį svarbiausias lietuvių tikslas bus išvengti klaidų, išsaugoti techniką ir pasiekti paskutinį sezono finišą.
Būtent Al Aine penktadienį paaiškės, kokią vietą „Izoton Sport“ ekipažas užims paskutiniame pasaulio ralio reido čempionato etape ir kokiu rezultatu užbaigs visą 2026 metų sezoną.
Daugiau informacijos apie „Izoton Sport“ ekipos pasirodymą paskutiniame Pasaulio ralio čempionato etape Abu Dabyje galima rasti komandos „Facebook“ paskyroje.
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