Trečiadienį sportininkai iš Al Silos grįžo į Madinat Zajedą. Bendras dienos maršrutas siekė 422 kilometrus, iš kurių 300 kilometrų sudarė greičio ruožas. Nors organizatoriai žadėjo sudėtingą trasą su didelėmis kopomis, realybėje lietuvių laukė kiek kitokio pobūdžio išbandymas.
Trečiąjį greičio ruožą „Can-Am Maverick R“ bagiu važiuojantys M. Sidabras ir E. Česokas įveikė per 3 val. 2 min. 41 sek. ir SSV klasėje trečią dieną iš eilės užėmė trečiąją vietą. Bendroje automobilių įskaitoje lietuviams atiteko penkioliktoji pozicija.
Šįkart SSV klasėje greičiausias vėl buvo Jungtinių Arabų Emyratų atstovas Mansouras Alhelei, kuriam lietuviai nusileido 14 min. 55 sek. Antrąją vietą užėmė kitas vietinis sportininkas Yahya Alhelei, nuo kurio „Izoton Sport“ ekipažas atsiliko vos 2 min. 36 sek.
Susumavus trijų greičio ruožų rezultatus, M. Sidabras ir E. Česokas SSV klasėje tebėra treti, o bendroje automobilių įskaitoje pakilo į keturioliktąją vietą. Lietuvių rezultatas po trijų etapų – 9 val. 56 min. 2 sek. Nuo SSV klasės lyderio M.Alheleio juos skiria 1 val. 9 min. 53 sek., o nuo antroje vietoje esančio Y.Alheleio – 29 min. 39 sek.
Po maratono – bagio remontas ir pasiruošimas lemiamoms dienoms
Trečiadienį finišavę lietuviai sugrįžo į pagrindinį bivaką, kuriame jų jau laukė komandos mechanikai. Po dviejų dienų maratono, per kurį ekipažams teko patiems rūpintis savo technika, dabar svarbiausias uždavinys – kuo geriau paruošti bagį likusiems dviem etapams.
„Jau esame antrosios maratono dienos finiše. Mechanikai visu tempu tvarko, perrenka bagį, kad galėtume įveikti paskutines dvi dienas ir niekas negestų. Reikia pakeisti duslintuvą, nes nutrūko jo lanksčioji dalis. Šiandien buvo labai greita diena, greitai sulėkėme. Kopų nedaug, labiau ralinis greičio ruožas“, – pasakojo „Izoton Sport“ pilotas M. Sidabras.
Sportininkas pripažino, kad visas dviejų dienų maratonas paliko itin gerą įspūdį. Nors pirmąją jo dieną teko kovoti su sudėtingomis kopomis, prastu matomumu ir padangos problemomis, organizatorių parengtos sąlygos maratoniniame bivake maloniai nustebino.
„Maratoninis dviejų dienų etapas labai patiko. Matosi, kad Jungtiniai Arabų Emyratai labai stipriai pasiruošę tokioms varžyboms. Maitinimas buvo geresnis nei kokiame nors Turkijos viešbutyje. Bivakas buvo prie jūros, todėl smagiai praleidome laiką. Dabar ruošiamės paskutinėms dviem dienoms ir tikimės jas tvarkingai suvažiuoti“, – kalbėjo M. Sidabras.
Abu Dabio dykumoje lietuviai ir toliau laikosi dar prieš varžybas pasirinktos taktikos – nesivaikyti maksimalaus greičio ten, kur rizika gali kainuoti itin brangiai. Trečiadienį toks požiūris leido išvengti rimtesnių incidentų, nors trasoje netrūko pavojingų vietų.
„Taupėme automobilį. Navigacijoje buvo keletas vietų, kurias organizatoriai įdomiai supaišė, bet viską suradome, visus taškus susirinkome. Buvo ir kietų vietų, akmenų, uolų, kur buvo galima palikti ir ratus, ir dantis. Didelių kopų, kaip žadėjo organizatoriai, šiandien tikrai nebuvo. Ryte pasidarėme kietus ratus, todėl per visas tas kopas praskridome“, – sakė šturmanas E. Česokas.
Nors pačių lietuvių diena praėjo be didesnių nesklandumų, kitiems dalyviams sekėsi prasčiau. Trasoje „Izoton Sport“ ekipažas pastebėjo nuo kopos apsivertusį varžovą, o jau po finišo teko padėti dar vienam ekipažui.
„Matėme vieną dalyvį, nusivertusį nuo kirstos kopos. O finiše dar partempėme kolegas, kuriems dingo elektra. Nutempėme juos iki pat bivako“, – pasakojo E. Česokas.
Ketvirtadienį – vienas sunkiausių išbandymų
Po įveikto maratono „Izoton Sport“ ekipažas visą dėmesį sutelkė į ketvirtadienio etapą, kuris, anot M. Sidabro, gali tapti sudėtingiausiu šių metų „Abu Dhabi Desert Challenge“ išbandymu.
Lapkričio 26 dieną dalyvių laukia ketvirtasis etapas Madinat Zajedo apylinkėse. Bendras maršruto ilgis sieks 353 kilometrus, iš kurių 258 kilometrus sudarys greičio ruožas.
Organizatorių paskelbta trasos charakteristika rodo, kad šįkart sportininkams teks gerokai daugiau laiko praleisti kopose. Jos sudarys net 46 procentus greičio ruožo, o dar 15 procentų distancijos drieksis smėliu. Taigi net 61 procentą trasos sudarys smėlis ir kopos. Dar 22 procentai drieksis išdžiūvusių ežerų dugnu, 10 procentų – asfaltu, o likę 7 procentai – grunto keliais.
Tai reiškia, kad po trečiadienio greito, labiau tradicinį ralį primenančio ruožo sportininkams vėl teks prisitaikyti prie sudėtingo dykumos reljefo. Didelės kopos pareikalaus ne tik gerų vairavimo ir navigavimo įgūdžių, bet ir ypatingo atsargumo, nes bet kokia klaida paskutinėmis varžybų dienomis gali turėti lemiamų pasekmių.
„Rytoj laukia sunkios, didelės kopos, taigi bus įtempta diena. Visas jėgas dabar skiriame rytojui, nes, manau, tai bus sunkiausia varžybų diena. Reikės maksimalios koncentracijos ir parodyti viską, ką sugebame“, – teigė M. Sidabras.
Lietuviams svarbus ne tik rezultatas pačiose „Abu Dhabi Desert Challenge“ lenktynėse, bet ir galutinė pozicija pasaulio ralio reido čempionato metinėje įskaitoje. Prieš paskutinį sezono etapą M. Sidabras ir E. Česokas SSV klasėje užėmė antrąją vietą, o dabar, pasak piloto, vis dar turi galimybę pakovoti dėl čempionų titulo.
„Kaip žinia, jeigu sėkmingai įveiksime visas likusias dienas, turime šansą laimėti pasaulio čempionų titulą metinėje įskaitoje. Todėl dabar svarbiausia viską tvarkingai suvažiuoti“, – sakė M. Sidabras.
Paskutinis, penktasis „Abu Dhabi Desert Challenge“ etapas vyks penktadienį, lapkričio 27 dieną. Tuomet Al Aine finišuosiančiose varžybose paaiškės ne tik šio ralio nugalėtojai, bet ir galutiniai 2026 metų pasaulio ralio reido čempionato rezultatai.
Daugiau informacijos apie „Izoton Sport“ ekipos pasirodymą paskutiniame Pasaulio ralio čempionato etape Abu Dabyje galima rasti komandos „Facebook“ paskyroje.
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