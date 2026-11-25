Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse lietuviai turėjo rekordinę 8 sportininkų delegaciją, tarp kurių sėkmingiausiai pasirodė 19 vietą asmeninėse lenktynėse iškovojęs Vytautas Strolia, 30-ą poziciją tose pačiose varžybose užėmęs Karolis Dombrovskis bei 15-ta finišavusi vyrų estafetės komanda. Lietuvos biatlono federacija šiuos rezultatus įvertino patenkinamai, tad po sezono buvo nuspręsta suformuoti naują trenerių komandą, kuriai vadovautų vedančios biatlono šalies specialistas.
Nuo liepos pradžios Lietuvos rinktinės vedliu tapo vienas geriausių pasaulyje biatlono specialistų Peras Arne Botnanas, turintis 20 metų patirtį dirbant su įvairaus lygio Norvegijos rinktinėmis. 16 metų Norvegijos biatlono rinktinės sporto direktoriaus pareigas ėjęs specialistas Lietuvos rinktinėje yra atsakingas už meistriškumo kėlimą, treniruočių planų rengimą bei strategijos formavimą.
„Mintis kažką pakeisti kirbėjo seniai, bet nesinorėjo olimpinio ciklo viduryje eksperimentuoti, buvo nuspręsta vadovautis esama metodika, o po olimpinio ciklo supratome, kad norint labiau tobulėti, reikia kažką iš esmės keisti. Priėmėme sprendimą ieškoti tokio specialisto, kuris galėtų pasiūlyti kažką kardinaliai kitokio. Pasirinkome norvegą, turintį didžiulę patirtį, su tikėjimu, kad tai duos pozityvų postūmį į priekį“, – sakė Lietuvos biatlono federacijos prezidentas Arūnas Daugirdas.
Po olimpinio sezono karjerą baigė Tomas Kaukėnas, o neseniai apie pasitraukimą iš sporto paskelbė ir K. Dombrovskis. Vis dėlto, pasak A. Daugirdo, praradimai didesnės įtakos neturės.
„Džiugu, kad sportininkų branduolys liko tas pats. Karolis ir Tomas pasitraukė tada, kai mūsų jaunimas sustiprėjo ir gali pilnavertiškai pakeisti senbuvius. Atrankoje į praėjusias olimpines žaidynes pamatėme, kad Tomas net ir su tokia patirtimi turėjo užleisti vietą Nikitai Čigak, atėjo dėsningas kartų kaitos periodas. Visos moterys liko sportuoti ir ruošiasi sezonui, džiugu dėl Natalijos Kočerginos, kuri būdama 41-erių dar turi tikėjimo savyje ir pasiruošusi toliau atstovauti rinktinei“, – teigė A. Daugirdas.
Pasaulio taurės normatyvus yra įvykdę V. Strolia, Maksimas Fominas, N. Čigak, Jokūbas Mačkinė, Darius Dinda, Juozas Augustinavičius, Mikas Vildžiūnas, Lidija Barauskienė (buvusi Žurauskaitė – aut. past.), Judita Traubaitė, N. Kočergina ir Sara Urumova. Asmeninėse rungtyse viename pasaulio taurės etape galės startuoti po tris Lietuvos vyrus ir tris moteris.
Šį pasaulio taurės sezoną sudarys 10 etapų, o svarbiausios sezono varžybos bus sausio 27-31 d. Pokliukoje (Slovėnija) vyksiantis Europos čempionatas bei vasario 10-21 d. Otepėje (Estija) vyksiantis pasaulio čempionatas. Pastarojoje biatlono bazėje lietuviai dažnai rengia treniruočių stovyklas, o V. Strolia 2022 metų pasaulio taurės etapo sprinte iškovojo aukštą 6 vietą.
„Čempionatas Estijoje ypatingas tuo, kad mums tai arčiausiai Lietuvos vyksiantis pasaulio čempionatas. Labai džiugu už kolegas estus, kurie sugebėjo pastatyti tokią infrastruktūrą ir iškovojo teisę organizuoti pasaulio čempionatą. Mums ši vieta labai gerai žinoma, nes Otepėje rinktinė dažnai vykdo treniruočių stovyklas, dalyvauja įvairaus rango varžybose, beveik namų sąlygos. Ar jos bus teigiamas faktorius varžybų metu, pamatysime atvykę ten. Kol kas matau tik pliusus, viskas sava ir sąlygos panašios kaip pas mus Lietuvoje“, – lūkesčių neslepia A. Daugirdas.
Praėjusį sezoną įskaitinius pasaulio taurės varžybų taškus pelnyti pavyko keturiems Lietuvos biatlonininkams – V. Stroliai, M. Fominui, K. Dombrovskiui ir J. Traubaitei.
Visas šio sezono varžybas nemokamai bus galima stebėti eurovisionsports.com.
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