Pirmajame turnyro susitikime Virginijos Paulauskaitės komanda nespėjo prisijaukinti Estešundo arenos ledo ir 1:6 pralaimėjo Honkongo rinktinei.
Lietuvos ekipa, kuriai taip pat atstovauja Olga Dvojeglazova, Rūta Blažienė, Miglė Kiudytė ir Justina Zalieckienė, pirmą pergalę pasiekė antrosiose rungtynėse, kuriose 7:2 įveikė Anglijos akmenslydininkes.
Deja, bet po to sekė du pralaimėjimai, gerokai sukomplikavę turnyrinę padėtį – Lietuvos rinktinė po atkaklios kovos 3:5 pralaimėjo Čekijai ir 3:8 – Filipinams.
Visgi antradienį lietuvės griebėsi šiaudo – 5:3 nugalėta Naujoji Zelandija, o vėliau po pratęsimo 10:8 pavyko palaužti vieną grupės lyderių Vengriją.
Su vengrėmis mačas buvo itin permainingas. Po ketvirto kėlinuko lietuvės pirmavo 7:2, tačiau Vengrijos ekipa nepasidavė ir sugebėjo išlyginti rezultatą. Visgi pratęsime Lietuvos komandai pavyko išvengti klaidų ir pelnyti pergalingus taškus.
Paskutines ir žūtbūtines grupės rungtynes lietuvės žais su Europos čempionato prizininke Latvijos komanda, kuri šiame turnyre laimėjo visas šešerias rungtynes ir jau užsitikrino vietą pusfinalyje.
Prieš paskutinį turą keturias pergales turi Čekija, o 3-6 vietas su trimis laimėjimais dalinasi Anglija, Vengrija, Lietuva ir Filipinai. Dėl to šiuo metu grupėje įmanoma įvairiausi scenarijai.
Į pusfinalį pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas. Visos keturios pusfinalio dalyvės automatiškai užsitikrins vietą 2027 metų pasaulio čempionate.
Dar du kelialapiai bus išdalinti papildomose rungtynėse. A ir B grupių trečiąsias vietas užėmusios rinktinės susitiks tarpusavyje, o šios dvikovos nugalėtoja pateks į pasaulio čempionatą. Ketvirtąsias vietas grupėse užėmusios komandos taip pat žais tarpusavyje. Pralaimėjusi rinktinė pasitrauks iš kovos, o šios dvikovos nugalėtoja dar turės įveikti trečiųjų vietų mačo pralaimėtoją.
2027 metų pasaulio moterų kerlingo čempionatas vyks kovo 13-21 dienomis. Vieta dar nėra paskelbta. 2025 metais Lietuvos rinktinė debiutavo planetos pirmenybėse Pietų Korėjoje.
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