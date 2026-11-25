Po sėkmingo titulo gynimo „Dream Boxing“ ringe J. Aleksejevas sulaukė išskirtinio karjeros pasiūlymo iš vienos ambicingiausių Dana White įkurtų naujų profesionalaus bokso organizacijų – „Zuffa Boxing“. Gruodžio 4 dieną Saudo Arabijos sostinėje Rijade vyksiančiame „Zuffa Boxing 14“ turnyre latvis susikaus su pralaimėjimų neturėjusiu Airijos boksininku Aaronu McKenna (21 pergalė, 10 nokautų), kuris gins prestižinį IBF pasaulio vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą. J. Aleksejevas į ringą žengs taip pat be pralaimėjimų – jo sąskaitoje 20 pergalių, iš kurių 10 pasiektos nokautais. Už šią pagrindinę vakaro kovą Latvijos sportininkui numatytas įspūdingas šešiaženklis honoraras.
Ši istorija puikiai iliustruoja, kokią reikšmę profesionalaus sportininko karjerai turi ne tik pergalės ringe, bet ir organizacijos, kurių turnyruose jis dalyvauja. Tarptautiniai projektai, tokie kaip „Dream Boxing“, bendradarbiaujantys su pasaulinėmis transliacijų platformomis, suteikia sportininkams galimybę būti matomiems tarptautinėje bokso rinkoje. J. Aleksejevo kelias nuo Europos čempiono diržo gynimo lietuvio organizuotame turnyre iki kovos dėl pasaulio čempiono titulo yra ryškus tokios tarptautinės veiklos reikšmės pavyzdys.
Tuo metu „KOK“ ir „Bushido“ organizacijos nemažina apsukų ir ruošiasi naujiems tarptautiniams turnyrams. Jau šį šeštadienį, lapkričio 28 dieną, Slovakijoje vyks dar vienas tarptautinis „KOK Fight Night“ turnyras, kuriame jėgas išbandys įvairių šalių kovotojai.
O dar po savaitės, gruodžio 5 dieną, kovos menų gerbėjų laukia įspūdingas „MMA BUSHIDO“ turnyras Vilniuje, „Arena Vilnius“ arenoje.
Žiūrovai išvys gerai žinomus Lietuvos kovotojus – Martyną Jasiūną, Eriką Golubovskį, Vakarį Didiką ir kitus talentingus sportininkus. Organizatoriai žada intriguojančias tarptautines dvikovas, atkaklias kovas ir tikrą kovos menų šventę.
Gruodžio 5 dieną visi kovos sporto gerbėjai kviečiami į „Arena Vilnius“, kur vyks vienas laukiamiausių metų „MMA BUSHIDO“ turnyrų.
Bilietus į renginį galima įsigyti „Bilietai.lt“ platformoje.
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