Milano klubas išgyvena pakilimą po to, kai prie ekipos vairo stojo Luca Banchi. Italų ekipa laimėjo trečias rungtynes Eurolygoje iš eilės.
Milano komandai vadovavo Marco Romandino, kadangi Luca Banchi šiuo metu dirba su Italijos rinktine.
Rungtynės prasidėjo lygia kova, tačiau įpusėjus kėliniui Dariusas Thompsonas tritaškiu išvedė svečius į priekį – 15:14. Po pirmojo kėlinio rezultatas vis dar buvo lygus – 24:24.
Spurtą Milano klubas suorganizavo antrajame ketvirtyje. Puikiai žaidęs Mosesas Wrightas didino persvarą iki dviženklės (44:33), o prieš pertrauką Milano ekipa pirmavo 58:44.
Po pertraukos italų klubo persvara dar labiau augo ir M.Wrightas didino skirtumą iki 20 taškų – 72:52. Po trijų kėlinių komandas skyrė net 24 taškai – 82:58.
Pasktunio kėlinio metu ASVEL ėmė artėti (72:84), o netrukus skirtuma tapo vienženkliu – 77:86. Vilerbano klubas grąžino intrigą (83:89), o T.Washingtonas dar labiau artino šeimininkus – 86:89. Bothas Gachas pataikė baudas (88:89), o T.Washingtonas užsidirbo trikdančią pražangą. M.Guduričius pataikė baudas (91:88), o D.Thompsonas pridėjo dar dvi baudas – 93:88. B.Gatchas smeigė tritaškį (91:93), o M.Guduričius sumetė baudas – 95:91.
Solidų mačą sužaidė M.Wrightas, kuris pelnė 29 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir surinko 35 naudingumo balus.
Hall to Wright... A killer combo in the last few weeks. @OlimpiaMI1936 are on fire 🔥 #MotorolaMagicMoment @Moto I @OlimpiaMI1936 https://t.co/6nvpq1ig4u— EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026
„Armani Olimpia“: Mosesas Wrightas 29 (8 atk. kam.), R.J.Cole’as 17, Marko Guduričius 12, Dariusas Thompsonas 9 (6 rez. per.), Giampaolo Ricci 8 (2/5 trit.).
ASVEL: Tyty Washingtonas 19, Bothas Gachas 14, Patty Millsas 11 (3/5 trit.), Jae Crowderis 9, Marcas Fodzo-Dada 8.
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