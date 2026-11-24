Pranešta, kad Dubajaus „Dubai“ puolėjas po trečiadienio Eurolygos rungtynių Jungtiniuose Arabų Emiratuose (JAE) vyks į Graikiją ir rungtynių dieną prisijungs prie rinktinės.
„Dubai“ trečiadienį žaidžia namuose, o jau ketvirtadienį laukią Graikijos ir Sakartvelo dvikova pasaulio čempionato atrankoje.
Skrydis iš Dubajaus į Atėnus trunka apie 5 valandas. „Dubai“ trečiadienį žais 18 val., o ketvirtadienį rungtynės prasidės 20 val.
35-erių kartvelui toks grafikas nėra naujiena – pernai jis per keturias dienas sužaidė trejas rungtynes.
Sakartvelas pasaulio čempionato atrankos I grupėje žengia trečias su 5 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais.
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