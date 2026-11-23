„Partizan“ vyr. treneris Joanas Penarroya teigė, kad Vanja Marinkovičius, Nikola Tanaskovičius ir Arijanas Lakičius keliaus į rungtynes Dubajuje prieš „Dubai“ ir negalės rungtyniauti Klaipėdoje.
Tiesa, jie galės padėti nacionalinei komandai savaitgalį prieš Italiją, jeigu tik jų paslaugų prireiks strategui.
Serbų kandidatai:
Gynėjai: Aleksa Avramovičius, Filipas Barna, Nikola Džurišičius, Marko Guduričius, Arijanas Lakičius, Andrejus Lučičius, Vanja Marinkovičius, Vasilije Micičius, Stefanas Momirovas, Jovanas Novakas, Lazaras Stefanovičius.
Puolėjai: Nemanja Dangubičius, Dejanas Davidovacas, Ognjenas Dobričius, Petaras Kovačevičius, Vladimiras Lučičius, Vojinas Medarevičius, Filipas Petruševas, Alenas Smailagičius, Nikola Tanaskovičius.
Vidurio puolėjai: Balša Koprivica, Dušanas Miletičius, Luka Mitrovičius, Urošas Plavšičius.
Kol kas atrankoje Serbijos krepšininkai turi 6 pergales ir 2 pralaimėjimus, o lietuviai yra laimėję 4 sykius ir patyrę 4 pralaimėjimus.
Lietuvos ir Serbijos akistata lapkričio 26 dieną įvyks Klaipėdoje.
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