Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Laidoje aptarta dviguba savaitė: įspūdingas Kenano Kamenjašo startas Vitorijoje, sezono metimas Kipre, Yamo Madaro kvailystė, klausimas dėl Tomo Masiulio naujo kontrakto, idėja vidurio puolėjo pozicijai Kauno „Žalgiriui“, karščiausia komanda Paryžiaus „Paris“, iš pelenų kylanti Milano „Armani Olimpia“, intriguojantis Barselonos „Barcelona“ naujokas ir daugelis kitų temų.
00:00 – savaitės „kas tu toks“
10:28 – Y.Madaro kvailystė ir sezono metimas
20:40 – „Real“ pralaimėjo abu mačus
28:35 – „Partizan“ laimėta drama
33:00 – klausimas dėl T.Masiulio kontrakto
41:38 – N.Hifi dukart išgelbėjo „Paris“
47:58 – iš pelenų kylanti „Armani Olimpia“
57:24 – „Valencia“ toliau lyderiauja
1:02:25 – teisėjų nulemtas mačas
1:10:55 – idėja „Žalgiriui“
1:14:15 – turo prognozės
1:17:35 – ką K.Hayesas duos „Barcai“
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