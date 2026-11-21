Įžaidėjui žadėta aštuonių savaičių reabilitacija, o ant parketo jis lauktas tik po Pasaulio taurės atrankos „lango“.
The cavalry is returning 😮💨 Our Lithuanian maestro is back and set to suit up against the Sydney Kings tomorrow, replacing Nominated Injury Replacement Raul Neto. Can't wait to see our assist king get to work again 🙌 https://t.co/5OnRLD5qjg— Brisbane Bullets (@BrisbaneBullets) November 20, 2026
Vis dėlto „Bullets“ paskelbė, kad lietuvis spėjo visiškai pasveikti ir yra pasirengęs lapkričio 22-osios mačui prieš Sidnėjaus „Kings“ (9/4).
Iki traumos 26 metų 195 cm ūgio įžaidėjas spėjo Australijos pirmenybėse sužaisti penkis mačus ir per 34 minutes rinko 13,8 taško, 4,2 atkovoto kamuolio bei 10,2 rezultatyvaus perdavimo.
Lietuvos rinktinės strategas Dainius Adomaitis teigė, kad norėjo matyti A.Veličką „lange“, bet šiuos planus sumaišė jo trauma. Galiausiai gynėjas nebuvo įtrauktas į išplėstinį kandidatų sąrašą.
„Tikrai norėjome ir svarstėme Arną, bet patys labai gerai žinote, kad jis paskutines rungtynes sužaidė spalio 8-ą dieną, kai gavo traumą. Palaikėme su juo ryšį, jis treniravosi su jaunimo komanda, turėjo vieną treniruotę ir su pagrindine komanda. Pabendravus su treneriu ir generaliniu direktoriumi, jie sakė, kad yra pasirašę žaidėją, kuris jį pavaduos iki „lango“ ir planuoja, kad jis sugrįžti žaisti po „lango“. Vienas dalykas – po traumos nesužaidus nė vienerių rungtynių yra didelė rizika dėl jo krepšinio formos ir sveikatos. Kitas dalykas – 30 valandų kelionė iš Australijos“, – spalio 16-ąją teigė D.Adomaitis.
Stepped up when we needed him most 👏 On behalf of Brisbane, thank you Raul for your commitment, dedication, contribution...and 𝘵𝘩𝘢𝘵 pass. Forever part of the Bullets family 💙 https://t.co/9ET0niT9v6— Brisbane Bullets (@BrisbaneBullets) November 21, 2026
Tuo pačiu Brisbeno klubas atsisveikino su lietuvį pavadavusiu Rauliu Neto.
34 metų 185 cm ūgio brazilas Australijoje per 25 minutes fiksavo 11,6 taško, 3,1 atkovoto kamuolio ir 5,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
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