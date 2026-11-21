St. Mary's universiteto „Gaels“ (5/1) namie 95:78 (42:37, 53:41) pranoko Sent Luiso universiteto „Billikens“ (3/2).
Mantas Juzėnas per 40 minučių suvertė 25 taškus (1/2 dvitaškių, 5/9 tritaškių, 8/8 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimtus ir 4 rezultatyvius perdavimus, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką ir 3 pražangas.
SMC 35-32 SLU Mantas gets UP! 💪 The Gaels extend their lead with a gutsy and-1! #GaelsRise https://t.co/E3uLTrHjreREKLAMAREKLAMA— Saint Mary's Hoops (@saintmaryshoops) November 21, 2026
20 taškų ribą lietuvis perkopė ketvirtame iš šešių šio sezono mačų.
Boise'o valstybinio universiteto „Broncos“ (3/2) namie 69:83 (28:35, 41:48) nusileido Samo Houstono universiteto „Bearkats“ (3/3).
Dovydas Butka per 31 minutę surinko 17 taškų (4/8 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 6/11 baudų metimų), 7 atkovotus, 4 perimtus ir 5 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą ir 3 pražangas.
Vakarų Mičigano universiteto „Broncos“ (5/1) išvykoje 73:67 (29:25, 44:42) pranoko Mount St. Mary's universiteto „Mountaineers“ (1/4).
Augustinas Kiudulas pasirodė starto penkete ir per 23 minutes surinko 16 taškų (2/5 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 9/12 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus bei 5 pražangas.
Lipscombo universiteto „Bisons“ (3/4) išvykoje 69:85 (25:45, 44:40) neprilygo Alabamos A&M universiteto „Bulldogs“ (4/2).
Titas Sargiūnas per 24 minutes surinko 13 taškų (5/7 dvitaškių, 1/1 tritaškio), atkovotą ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus bei 4 pražangas.
Stepheno F. Austino universiteto „Lumberjacks“ (4/1) Mergelių salose vykusiame mače 86:76 (37:37, 49:39) pranoko Indianos valstybinio universiteto „Sycamores“ (2/3).
Gediminas Alisas pasirodė starto penkete ir per 25 minutes surinko 16 taškų (5/6 dvitaškių, 6/8 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, 3 klaidas bei 3 pražangas.
Tame pačiame turnyre Tenesio universiteto Martine „Skyhawks“ (4/2) įveikė Pietų Ilinojaus universiteto „Salukis“ (2/3) – 76:73 (45:39, 31:34).
Nuo „Skyhawks“ suolo pakilo net keturi lietuviai ir 18 taškų surinkęs turkas Kaanas Onatas.
Arminas Vilkas per 12 minučių surinko 2 taškus (1/2 dvitaškių), 2 atkovotus kamuolius, 3 klaidas ir 4 pražangas.
Gabrieliaus Bubnio sąskaitoje – 11 minučių, 3 taškai (1/2 tritaškių), atkovotas kamuolys ir pražanga.
Armandas Bancevičius finišavo per 17 minučių surinkdamas 5 taškus (2/2 dvitaškių, 1/1 baudos metimo), atkovotą, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei pražangą.
Nikas Stuknys per 9 minutes pasižymėjo 4 taškais (1/1 dvitaškio, 2/2 baudų metimų), perimtu kamuoliu, klaida ir 2 pražangomis.
Pirmąją nesėkmę patyrė Rod Ailando universiteto „Rams“ (5/1), nusileidę Liberty universiteto „Flames“ (4/1) – 68:71 (27:39, 41:32).
Matas Deniušas pasirodė starto penkete ir per 18 minučių surinko 6 taškus (0/4 dvitaškių, 2/2 tritaškių), 3 atkovotus kamuolius, 2 klaidas ir pražangą.
Nuo suolo pakilęs Nedas Raupelis per 29 minutes surinko 9 taškus (4/6 dvitaškių, 1/3 baudų metimų), 14 atkovotų kamuolių, rezultatyvų perdavimą ir bloką.
Teksaso universiteto Arlingtone „Mavericks“ (6/1) išvykoje 69:62 (30:33, 39:29) įveikė Northwesterno valstybinio universiteto „Demons“ (1/5).
Kajus Mikalauskas per 5 minutes pasižymėjo tik 2 pražangomis.
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