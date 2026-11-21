„Ilves“ (49 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse žengia 2-as.
Pajėgiausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ varžovų arenoje 1:7 neturėjo vilčių prieš „EV Zug“. Lietuvis žaidė 15 min. 24 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„Fribourg-Gotteron“ su Danieliumi Čečekovu namie 3:0 susitvarkė su „SC Rapperswil-Jona Lakers“ pasipriešinimu. Lietuvis ant ledo praleido 12 min. 37 sek. ir blokavo 2 varžovų smūgius.
„Servette“ (35 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (31) – 7-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Aukščiausioje Slovakijos lygoje Prešovo „HC Prešov“, kurios garbę gina Nerijus Ališauskas, savo arenoje po baudinių serijos 3:4 pralaimėjo buvusiai lietuvio komandai – „HK Spišska Nova Ves“. Lietuvis žaidė 21 min. 3 sek. ir vieninteliu atliktu smūgiu įmušė įvartį.
„HC Prešov“ (10 tšk.) lieka paskutinėje – 12-oje – pozicijoje.
Stipriausioje Norvegijos lygoje Fausto Nausėdos atstovaujama „Stjernen“ komanda namuose 6:8 nusileido „Nidaros“. Lietuvis žaidė 41 min. 57 sek., atrėmė 13 iš 18 varžovų smūgių į vartus bei buvo pakeistas trečiojo kėlinio pradžioje.
„Stjernen“ (16 tšk.) žengia 6-a tarp 9 ekipų.
Lenkijos aukščiausioje lygoje Sanoko „STS Sokol“ su Oskaru Božerockij namie 2:3 pralaimėjo prieš „Zaglebie Sosnowiec“. Lietuvis nepasižymėjo. Rungtynių pradžia buvo atidėta 45 minutėms dėl rusų surengto Ukrainos bombardavimo padarinių, kurie paveikė traukinio, kuriuo keliavo žaidėjai, eismą.
„STS Sokol“ (9 tšk.) užima priešpaskutinę – 9-ą – vietą.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus savo arenoje 5:1 nugalėjo „Adler Stadtwerke Kitzbuhel“ (Austrija) ledo ritulininkus.
„KHL Sisak“ (26 tšk.) pakilo į 5-ą poziciją tarp 13 komandų.
Nyderlandų aukščiausioje lygoje Tilburgo „Trappers“ dubleriai su Otu Urveliu namuose 5:8 nusileido „Hijs Hokij Den Haag“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Trappers“ dubleriai (13 tšk.) rikiuojasi 5-i tarp 13 ekipų.
Nyderlandų taurės pusfinalio pirmosiose rungtynėse Martyno Griniaus atstovaujama „Nijmegen Devils“ komanda savo arenoje 4:2 įveikė Utrechto „Newstyle Dragons“. Lietuvis įmušė įvartį ir atliko net 3 rezultatyvius perdavimus.
Antrosios serijos iki 2 pergalių rungtynės vyks lapkričio 21 d.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ svečiuose 0:5 neprilygo „HC Thurgau“. Emilijus Krakauskas žaidė 15 min. 49 sek., kartą atakavo vartus, blokavo 1 varžovų smūgį ir gavo 4 baudos min. Titas Krakauskas nerungtyniavo.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) lieka paskutinė – 10-a.
Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) „EV Fussen“ su Ugniumi Čižu išvykoje 0:6 neturėjo vilčių prieš „ESV Kaufbeuren“. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus ir laimėjo 4 iš 17 ritulio išmetimų.
Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa varžovų arenoje 3:5 neatsilaikė prieš Hanoverio „Indians“. Lietuvis sykį smūgiavo į vartus.
Rostoko „Piranhas“ su Marku Kaleinikovu neįtikėtinose rungtynėse namuose 8:7 įveikė „Herforder Ice Dragons“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus atakavo vartus.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (24 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Piranhas“ (20) – 8-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (14 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ komanda išvykoje 2:0 įveikė „SC Rapperswil-Joną Lakers“. Robertas Dobrinskis nepasižymėjo, o D. Čečekovas nežaidė, nes padėjo pagrindinei „Fribourg-Gotteron“ vyrų ekipai.
Du lietuvius savo gretose turinti „LHC Academy“ namie 4:8 neatsilaikė prieš „GCK Lions“. Rapolas Bulovas nepasižymėjo, o Benas Andrejauskas nežaidė.
Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savo arenoje 0:5 neturėjo vilčių prieš „EV Zug“. Lietuvis nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (43 tšk.) užima 5-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (39) – 6-ą, o „Futur Hockey“ (24) – 10-ą tarp 13 ekipų.
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