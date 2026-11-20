Paskutinių trijų sezonų lygos čempionai užtikrintai žygiuoja ir šiais metais – per 11 reguliaraus sezono rungtynių „Mogo“ iškovojo 10 pergalių ir patyrė vieną nesėkmę. Juos turnyrinėje lentelėje pagal surinktų taškų skaičių lenkia Kyivo „Capitals“, tačiau ukrainiečiai sužaidė net 4 rungtynėmis daugiau.
Tačiau svečiams bus sunkiau todėl, kad jie tik neseniai grįžo iš Prancūzijos Ruano mieste vykusio Kontinentinės taurės turnyro rungtynių, beje, Baltijos lygos čempionams susiklosčiusių nesėkmingai. Lygioje kovojo nusileista šeimininkams 4:5, Lenkijos čempionams Katovicų GKS pralaimėta 1:3, o taip pat patirta triuškinanti nesėkmė rungtynėse su Didžiosios Britanijos Belfast „Giants“ 0:8.
Vilniečiai rytojaus rungtynes pasitinka irgi ne itin geros nuotaikos – paskutinėse dvejose Baltijos lygos rungtynėse minimaliais skirtumais pralaimėta vieniems iš pagrindinių konkurentų kovoje dėl atkrintamasias rungtynes garantuojančio šešetuko – HS „Riga“ ledo ritulininkams.
Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ žaidimas kol kas banguoja, geresnes rungtynes keičia prastenės.
Komandos vyriausiasis treneris suomis Elmo Aittola apie būsimą dvikovą kalbėjė šabloniškai: „Kuo didesnis iššūkis, tuo didesnė galimybė parodyti savo pažangą ir gebėjimą veikti kaip vieningai komandai. Akistata su tokia pajėgia komanda kaip „Mogo“ bus rimtas mūsų jėgų išbandymas, kurį pasitinkame drąsiai ir užtikrintai. Rytojaus rungtynių sėkmę lems disciplina, kolektyvinė atsakomybė ir gebėjimas kiekvienoje pamainoje dirbti atkakliau už varžovus. Esame skolingi savo sirgaliams kovingą ir ryžtingą pasirodymą. Esame pasirengę priimti šį iššūkį ir atiduoti visas jėgas.“
Šeštadienio rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 16 val. 35 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
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