13-ąją minučių komandos žaidė lygiai, kol „Bayern“ atkarpa 8:0 nesukrovė dviženklio pranašumo – 44:34. Vienu metu skirtumas buvo pasiekęs ir 16 taškų, o pirmoji mačo dalis pabaigė šeimininkams turint 14 taškų atsargą – 55:41.
Po didžiosios pertraukos prabėgus 5 minutėms „Baskonia“ pelnė 6 taškus be atsako ir sugebėjo priartėti – 57:64. Vis dėlto Vokietijos klubas greitai susigrąžino iniciatyvą ir vėl atitolo – 76:65 sužaidus trisdešimt minučių.
Ketvirtajame ketvirtyje sužaidus 3 minutėms „Bayern“ atitrūko iki 82:68 ir baskams buvo pavykę vėl atsilikimą paversti vienaženkliu (76:84), bet 37-ąją minutę Miuncheno ekipa vėl atsiplėšė (89:78) bei per likusias 3 minutes pergalės iš savo rankų nebepaleido.
Tiksint paskutinėms sekundėms Rodionas Kurucas, kuris pakišo koją Marjonui Beauchampui ir šis krito ant žemės bei pašokęs nuo jos norėjo aiškintis santykius kumščiais, bet čia įsikišo kiti žaidėjai ir aistros buvo nuramintos. Latvis buvo nubaustas grubia pražanga ir išvarytas į rūbinę.
R.Jokubaitis per 17 minučių pelnė 4 taškus (2/4 dvitaškiai), atkovojo kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, po 3 kartus suklydo ir prasižengė bei surinko 5 naudingumo balus.
„Bayern“: Duane‘as Washingtonas 23 (4/8 tritaškiai, 7 atk. kam., 33 naud. bal.), Johannesas Thiemannas 15, Marjonas Beauchampas 14 (7 atk. kam.), Justinianas Jessupas 13 (3/5 tritaškiai), Johannesas Voigtmannas 9 (3/3 tritaškiai).
„Baskonia“: DJ.Stewartas 17 (1/5 tritaškiai, 7 atk. kam.), Kobi Simmonsas (5 rez. perd., 25 naud. bal.) ir Kenanas Kamenjašas (13 atk. kam., 25 naud. bal.) po 16, Rodionas Kurucas 9 (5 atk. kam.).
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