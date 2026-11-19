„Sveikinimai „Panathinaikos“, pirmoje pusėje nežaidėme gerai gynyboje. Trečiasis ketvirtis buvo žymiai geresnis mums, o ketvirtajame negalėjome sustabdyti Kendricko Nunno“, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis.
Pristabdytas buvo Jonas Valančiūnas – 9 taškai, 6 atkovoti kamuoliai ir 8 naudingumo balai. Željko Obradovičius sakė, kad prie to prisidėjo pakeistas starto penketas, kuriame buvo Moustapha Fallas. T.Masiulio toks oponento ėjimas nenustebino.
„Nenustebino. Laukėme, kad bus kažkas kitaip. Fallas tinka žaisti prieš Joną, tą ir parodė. Kažko panašaus tikėjomės“, – apie tai atsakė kaunietis.
– 15 antrojo šanso taškų per pirmą pusę. Kas tai lėmė?
– Jų fiziškumas, atletiškumas. Po pralaimėjimo sakėme, kad jie tikrai bus užsivedę. Tokia talentinga, negalime nieko lengvo atiduoti už dyką. Tikrai nėra lengva tokius žmones atitverti, bet tikrai buvo galima geriau. Norėjome rungtynes laimėti puolimu, bet prieš tokią komandą... Turime pakeisti mąstymą. Gynyba, gynyba... Ir pražangas galėjome žymiai geriau padaryti.
– Ar būtent šitie dalykai trečiajame kėlinyje apsitvarkė?
– Manau, kad taip. Trečiame kėlinyje pražangas padarėme, agresyviau gynėmės. Keista, kad pradžioje to negalėjome padsaryti. Tai mano, kaip trenerio, kaltė, kad nesugebu išsireikalauti iš komandos nuo pradžių. Per daug prabangos yra. Galėjome nuimti bent 10 taškų su solidumu gynyboje.
– Viena esminių temų – teisėjavimas. Kaip jums atrodė?
– (šypsosi) Jei jūs klausiate, kažką žinote, matote. Nieko negaliu komentuoti labai. Tikrai keista, kad tik 7 baudas metėme prie tokio kontakto. Reikės pažiūrėti dar kartą rungtynes, bet prametėme laisvus metimus ir čia reikia koncentruotis, o ne ten, kur nieko negalime pakeisti.
– Koks yra protokolas po tokių rungtynių?
– 12 klaidų galima nusiųsti, bet sako, kad tiek per rungtynes galima padaryti. Jie apsidraudžia. Siunčiame, gauname paaiškinimus, normalu. Teisėjai, kaip treneriai ar žaidėjai, visi klysta. Bet prie tokio kontakto... Atrodo šiek tiek keistai.
– Kiek stipriai keitė rungtynių planą greitos Ąžuolo Tubelio pražangos po pertraukos?
– Kažkiek keitė. Norime padaryti pražangas, bet po to... Turime mokėti žaisti ir be jo.
– Matėte praktiškai visą Hayeso-Daviso kelią Eurolygoje. Ar pirmomis dienomis tikėjote, kad jis turi tokį puolimo potencialą?
– Vienas profesionaliausių žaidėjų, jis dirba dėl tokių dalykų. Visada maksimaliai atsidavęs. Didžiausią karjerą padarė ketvirtoje pozicijoje, dabar žaidžia trečioje ir čia turi kitų privalumų. Bet tikrai nestebina, žinau, kiek dirba. Smagu už jį, jis įrodinėja, kad yra visko vertas.
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