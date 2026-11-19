„Maccabi“ startas buvo geresnis (12:2), bet Tornike Shengelia ir Dwayne‘as Baconas bandė deficitą naikinti – 12:20. Tai daryti buvo sunku, nes tritaškį paleido Jimmy Clarkas, antrojo kėlinio pradžioje paleidęs taikliai dar vieną – 29:16. Thomasas Walkupas ir Jaronas Blossomgame‘as traukė priekin Dubajaus ekipą, vis tik iki ketvirčio pabaigos kontrolę išlaikė šeimininkai – 47:40.
Mfiondu Kabengele ir T.Shengelia toliau tirpdė „Dubai“ deficitą, antrą savo tolimą metimą smeigė Th.Walkupas (51:56), o Elie Okobo skirtumą rėžė iki vos poros taškų – 54:56. Džananas Musa po smūgio buvo palikęs parketą – vėliau jis grįžo su užklijuota akim ir sėdo ant suolo, tuo tarpu „Dubai“ iniciatyvos iki kėlinio galo taip ir neperėmė.
Jaronas Blossomgame‘as lygino rezultatą (62:62), o Nemanja Dangubičius svečius išvedė į priekį – 65:62. Jo ir Filipo Petruševo taškai buvo svarbūs „Dubai“, bet kitoje barikadų pusėje intrigą saugojo D.Theisas – 70:74. Svarbias baudas sumetė Yamas Madaras, vis tik taškais atsakė Filipas Petruševas, o arčiau pergalės atsidūrė „Dubai“ – 78:74.
Liko mažiau nei 20 sekundžių, M.Kabengele stojo mesti baudų ir pataikė vieną, vieną pridėjo ir D.Baconas, praktiškai dėdamas tašką – 80:74.
„Maccabi“: Yamas Madaras 17, Kamaras Baldwinas 12, Danielis Theisas ir Jimmy Clarkas – po 8, Romanas Sorkinas, O‘shae Brissettas (7 atk. kam.) ir Keatonas Wallace‘as – po 7.
„Dubai“: Dwyane‘as Baconas 18, Jaronas Blossomgame‘as 9 (11 atk. kam.), Elie Okobo, Nemanja Dangubičius ir Thomasas Walkupas – po 8.
JAAAAARON! @JaronBgame @dubaibasket #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/WBNFh4Gsuo— EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026
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