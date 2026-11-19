Pirėjo „Olympiacos“ puolėjas per 39 minutes pelnė 37 taškus (6/9 dvit., 6/10 trit., 7/8 baud.), atkovojo 9 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 5 pražangas, sykį suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 41 naudingumo balą.
Bulgaras net tik kad buvo naudingiausias šiame ture, bet rungtynių su Tel Avivo „Maccabi“ ketvirtojo kėlinio pabaigoje sugebėjo pataikyti neįtikėtiną metimą iš vidurio aikštės ir taip išplėšti pratęsimą.
Antroje vietoje liko prieš Kauno „Žalgirį“ įspūdingą pasirodymą surengęs Johanessas Thiemannas, kruis surinko 34 naudingumo balus.
Paryžiaus „Paris“ gynėjas Nadiras Hifi mače su Barselonos „Barcelona“ fiksavo 29 naudingumo balus ir liko trečias.
Barselonos klubo centras Aleksandras Balcerowskis su 28 naudingumo balais – ketvirtas. Dubajaus „Dubai“ gynėjas Džananas Musa ir Belgrado „Parizan“ lyderis Carlikas Jonesas surinko po 27 naudingumo balus.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.