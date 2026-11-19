„Ilves“ (46 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse užima 3-ią poziciją.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda namie 2:1 pranoko Manglerudo „Star“. Detalesnė rungtynių statistika nepateikiama.
„Comet“ (44 tšk.) tvirtai lyderiauja tarp 8 komandų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savo arenoje po pratęsimo 3:2 nugalėjo „GCK Lions“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Futur Hockey“ (24 tšk.) pakilo į 9-ą poziciją tarp 13 klubų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.