Rungtynes gerokai užtikrinčiau pradėjo turkų klubas ir po Lonnie Walkerio dvitaškio komandas skyrė 14 taškų – 16:2. Vis tik Madrido komandos puolimą išjudino Andresas Felizas ir Theo Maledonas, o po pirmojo kėlinio „Bešiktaš“ pirmavo 18:15.
Antrojo kėlinio pradžioje „Bešiktaš“ susigrąžino dviženklį pranašumą (27:17), bet „Real“ atsakė geru žaidimu – 22:27. Į pertrauką Stambulo komanda išsinešė 8 taškų persvarą – 45:37.
Po pertraukos Stambulo klubas toliau laikėsi priekyje, o skirtumas svyravo apie 10 taškų. Ante Žižičius buvo šiek tiek persvarą padidinęs (62:49), bet po trijų ketvirčių komandas ir vėl skyrė būtent 10 taškų skirtumas – 64:54.
Lemiamo kėlinio metu „Real“ priartėjo po Nicko Smitho dvitaškio – 62:69. Svečiai dar labiau artėjo (67:71) , tačiau lemiamu metu turkų klubas vėl buvo sėkmingesnis ir gerai realizavo baudų metimus bei pergalės neišleido – 83:79.
D. Jeffries called bank 🦅 #RivalrySeries @BJK_Basketbol https://t.co/vNeauVvNqA— EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2026
„Real“: Theo Maledonas 22 (14/15 baud., 7 kld.), Nickas Smithas 16 (5/7 dvit.), Andresas Felizas 13 (5 atk. kam.), Timothe Luwawu-Cabarrot 8 (2/6 trit.).
„Bešiktaš“: Daquanas Jeffriesas 20 (4/8 trit.), Lonnie Walkeris (3/6 trit.) ir Scottie Wilbekinas (3/8 trit.) po 15, Wenyenas Gabrielis 11 (7 atk. kam.).
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