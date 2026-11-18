Dabartinis Paryžiaus „Saint-Germain“ strategas atskleidė, kad dėl patirties stokos treniruotėse darė nemažai klaidų, o vienu metu net rimtai svarstė galimybę atsisakyti trenerio darbo.
„Padariau daugybę kvailysčių. Beveik nužudžiau žaidėjus nuo bėgiojimo. Perėmiau geriausius dalykus iš trenerių, su kuriais pats dirbau. Louisas van Gaalas buvo tas treneris, iš kurio išmokau daugiausia, nes jis man buvo autoritetas. Galvodavau: šie žaidėjai nuo tiek bėgiojimo tiesiog skraidys. O kadangi pats nieko neišmaniau, liepdavau jiems bėgti“, – prisiminė L. Enrique.
Ispanas pripažino, kad iš pradžių net neplanavo tapti treneriu. Baigęs futbolininko karjerą jis neturėjo aiškios krypties, o pasiūlymą vadovauti „Barcelona B“ priėmė vedamas entuziazmo, tačiau neturėdamas pakankamai žinių apie trenerio darbą. Būtent dėl to pirmieji mėnesiai jam tapo dideliu išbandymu.
„Atvyksti kupinas entuziazmo, tačiau kartu esi visiškai nepatyręs. Per pasirengimą sezonui buvau arti to, kad viską mesčiau. Man patinka varžytis, tačiau staiga atsidūriau situacijoje, kurioje turėjau viską kontroliuoti, nors pats nieko neišmaniau. Prisimenu vieną naktį, kai pagalvojau, kad viską baigsiu, bet aštuntą ryto persigalvojau ir nusprendžiau tęsti“, – pasakojo specialistas.
L. Enrique „Barcelona B“ treniravo 2008–2011 metais. Per šį laikotarpį jis komandą iš trečiojo Ispanijos diviziono pakėlė į antrąjį, o 2010–2011 metų sezoną ji užėmė trečiąją vietą ir surinko 71 tašką. Tarp tuometinės ekipos futbolininkų buvo tokie žaidėjai kaip Thiago Alcantara, Sergi Roberto, Marcas Bartra, Nolito ir Oriolas Romeu.
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