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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

„Barcelona“ neketina parduoti Fermino Lopezo, nors keturi Anglijos klubai siūlo 100 mln. eurų

2026-11-15 17:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 17:41
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Net keturi Anglijos „Premier“ lygos klubai pateikė pasiūlymus dėl Fermino Lopezo, o jų vertė siekia net 100 mln. eurų. Nepaisant didžiulio susidomėjimo, „Barcelona“ saugas neketina palikti Katalonijos ekipos ir nori toliau rungtyniauti gimtajame klube.

Ferminas Lopezas | EPA nuotr.

Net keturi Anglijos „Premier“ lygos klubai pateikė pasiūlymus dėl Fermino Lopezo, o jų vertė siekia net 100 mln. eurų. Nepaisant didžiulio susidomėjimo, „Barcelona“ saugas neketina palikti Katalonijos ekipos ir nori toliau rungtyniauti gimtajame klube.

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Skelbiama, kad didžiausią susidomėjimą 23-ejų futbolininku rodo Londono „Chelsea“ ir „Manchester United“, tačiau į kovą dėl jo įsitraukė dar du Anglijos klubai. Visi keturi pasiūlymai siekia maždaug 100 mln. eurų. Praėjusią vasarą „Chelsea“ jau buvo pateikusi 70 mln. eurų pasiūlymą, tačiau „Barcelona“ jo net nesvarstė, nes tokia suma neatitiko klubo vertinimo.

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Pats F. Lopezas nėra linkęs svarstyti galimybės išvykti. Dar spalio pabaigoje, paklaustas apie „Manchester United“ susidomėjimą, saugas teigė nekreipiantis dėmesio į tokius pranešimus ir norintis likti „Barcelona“ komandoje kuo ilgiau. Jis netgi išreiškė viltį visą profesionalo karjerą užbaigti vilkėdamas Katalonijos klubo marškinėlius.

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„Barcelona“ taip pat neketina atsisveikinti su vienu svarbiausių komandos futbolininkų. Klubo vadovai artimiausiomis savaitėmis planuoja susitikti su žaidėjo atstovais ir aptarti sutarties sąlygų pagerinimą. Dabartinis F. Lopezo kontraktas galioja iki 2031 metų, o jame numatyta 500 mln. eurų išpirkos suma.

F. Lopezas šį sezoną demonstruoja puikią sportinę formą. Per 15 rungtynių visuose turnyruose jis pelnė aštuonis įvarčius ir atliko septynis rezultatyvius perdavimus. Jo indėlis į komandos puolimą tapo viena iš priežasčių, kodėl susidomėjimas saugu Anglijoje taip išaugo.

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