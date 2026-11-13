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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Jude'as Bellinghamas prisipažino kasdienybėje dar nesijaučiantis brandus: nemoka gaminti ir vairuoti

2026-11-13 22:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 22:30
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Madrido „Real“ saugas Jude'as Bellinghamas atvirai papasakojo apie savo gyvenimą už futbolo aikštės ribų ir pripažino, kad, nepaisant didelės patirties profesionaliame futbole, kasdieniame gyvenime dar turi nemažai ko išmokti.

Jude`as Bellinghamas | EPA / NEIL HALL nuotr.

Madrido „Real“ saugas Jude'as Bellinghamas atvirai papasakojo apie savo gyvenimą už futbolo aikštės ribų ir pripažino, kad, nepaisant didelės patirties profesionaliame futbole, kasdieniame gyvenime dar turi nemažai ko išmokti.

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Anglijos rinktinės futbolininkas atskleidė, kad nemoka nei gaminti maisto, nei vairuoti, o daugelį buitinių darbų patiki šeimos nariams ir kitiems jam padedantiems žmonėms.

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„Futbolo prasme jaučiuosi subrendęs, nes esu sužaidęs 400 rungtynių, tačiau gyvenimiškoje plotmėje nesijaučiu toks brandus. Nemoku gaminti, nemoku vairuoti. Norėdamas atlikti kasdienius dalykus, pasikliauju šeima, draugais, mama, virėju, namų tvarkytoju ar kuo nors kitu. Apleidau mokymąsi dalykų, kurie yra vieni paprasčiausių gyvenime“, – kalbėjo J. Bellinghamas.

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Šiuos atvirus prisipažinimus 23-ejų futbolininkas pateikė interviu britų žurnalui „Vogue“. J. Bellinghamas neslėpė, kad didžiąją dienos dalį skiria futbolui, o grįžęs namo dažniausiai nori pailsėti. Dėl tokio gyvenimo ritmo jam iki šiol pritrūko laiko išmokti savarankiškai pasirūpinti kasdieniais reikalais.

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„Kiekvieną dieną sunkiai dirbu ir tam skiriu visą savo laiką. Kai grįžtu namo, suprantu, kad tikriausiai apleidau kai kurių pačių paprasčiausių dalykų mokymąsi. Tačiau esu tikras, kad tam dar ateis tinkamas laikas“, – pridūrė anglas.

J. Bellinghamas taip pat papasakojo apie nesėkmingus bandymus išmokti vairuoti. Dar rungtyniaudamas Dortmundo „Borussia“ jis bandė laikyti vairavimo egzaminą, tačiau susidūrė su sunkumais skaitydamas kelio ženklus. Vėliau išbandė praktinę vairavimo pamoką Ispanijoje, bet ir ši patirtis nebuvo sėkminga.

Šiuo metu vienu ryškiausių pasaulio futbolininkų laikomas J. Bellinghamas profesionalo karjerą pradėjo dar būdamas paauglys. Jis jau yra atstovavęs „Birmingham City“, Dortmundo „Borussia“ ir Madrido „Real“, o per savo karjerą sukaupė beveik 400 rungtynių patirtį.

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