Mourinho: „Tikros futbolo žvaigždės moka suvaldyti ego ir žino savo ribas“

Portugalijos specialisto nuomone, aukščiausio lygio futbolininkai privalo mokėti valdyti savo ego ir suprasti, kokios yra jų galimybių bei elgesio ribos.
„Tie žaidėjai, kuriuos iš tiesų vadinu superžvaigždėmis, niekada neturi problemų dėl savo ego. Tie, kurie dėl savo ego kelia problemų, man nėra superžvaigždės. Man superžvaigždė yra visuma. Į ją įeina ir asmenybės savybės, o ego turi būti proporcingas talentui“, – kalbėjo J. Mourinho.
Strategas pabrėžė, kad net ir didžiausi futbolo talentai turi žinoti ribas. Pasak jo, problema kyla tuomet kai žaidėjas nebesupranta kada reikia sustoti ir savo asmeninius interesus ima kelti aukščiau komandos.
J. Mourinho kur taip pat kalbėjo apie pasitikėjimą futbolininkais, trenerio įtaką jų pasitikėjimui savimi ir komandos drausmę. Specialisto teigimu, treneris gali suteikti žaidėjams įrankius, padedančius jaustis užtikrinčiau, tačiau negali visiškai kontroliuoti jų reakcijų į kritiką ar spaudimą.
Portugalas taip pat atskyrė taisykles, kurių privalu laikytis už aikštės ribų, nuo kūrybinės laisvės rungtynių metu. Jo požiūriu, drausmė ir pagarba komandos susitarimams yra būtinos, tačiau aikštėje talentingiems futbolininkams reikia suteikti galimybę improvizuoti ir priimti netikėtus sprendimus.
Šiuo metu J. Mourinho treniruoja Madrido „Real“ komandą.
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