Alexas Iwobi prisiminė, kaip Messi jį parbloškė per Čempionų lygos debiutą: iš gėdos pakeitė šukuoseną

Tuomet dar 19-metis Londono „Arsenal“ futbolininkas nusprendė pats pabandyti sustabdyti argentinietį, tačiau šis vienu judesiu paliko jį gulėti ant vejos.
„Mano debiutas Čempionų lygoje buvo prieš „Barcelona“ ir jos trijulę – MSN. Visi bijojo stoti prieš Messi, todėl pagalvojau: „Pabandysiu aš.“ Pirmasis jo prisilietimas prie kamuolio mane tiesiog parbloškė. Tas epizodas vis dar sukasi „YouTube“, todėl iš gėdos net pakeičiau šukuoseną, kad žmonės manęs neatpažintų“, – juokavo A. Iwobi.
Šis epizodas įvyko 2016 metų kovo 16 dieną, kai „Arsenal“ atsakomajame UEFA Čempionų lygos aštuntfinalio mače išvykoje susitiko su „Barcelona“. Pirmąsias rungtynes Londone katalonai laimėjo 2:0, o atsakomojoje dvikovoje triumfavo 3:1. Įvarčius nugalėtojams pelnė visi trys MSN puolimo grandies futbolininkai – Neymaras, Luisas Suarezas ir L. Messi.
A. Iwobi tame susitikime žaidė nuo pirmųjų minučių ir aikštėje praleido 73 minutes. Nors jo komanda iš turnyro iškrito bendru rezultatu 1:5, jaunajam nigeriečiui tai buvo svarbus karjeros etapas. Vėliau jis tapo vis svarbesne „Arsenal“ pirmosios komandos dalimi, o dabar atstovauja Londono „Fulham“.
Futbolininkas taip pat prisiminė, kad bandydamas stabdyti L. Messi avėjo ilgesnius batelius su įsukamais kaiščiais, tikėdamasis geriau sukibti su aikštės veja. Vis dėlto argentiniečio pirmasis prisilietimas ir staigus judesys buvo pakankami, kad nigerietis prarastų pusiausvyrą.
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