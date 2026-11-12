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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Italijos rinktinė nugalėjo be Mbappe žaidusius prancūzus

2026-11-12 23:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 23:53
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Italijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono pirmos grupės rungtynėse namuose 3:1 nugalėjo Prancūzijos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA / MATTEO BAZZI

Italijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono pirmos grupės rungtynėse namuose 3:1 nugalėjo Prancūzijos futbolininkus.

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Michaelas Olise rungtynių pradžioje pasinaudojęs grubia vartininko klaida pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė Prancūzijos rinktinę į priekį 1:0.

Francesco Esposito tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

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Davide’as Frattesi sužaidus valandą smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą Italijos rinktinės naudai 2:1.

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F. Esposito sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padidino italų pranašumą 3:1.  

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F. P. Esposito tapo pirmuoju žaidėju, pelniusiu bent 8 įvarčius per pirmąsias 14 rungtynių atstovaujant Italijos rinktinei nuo Christiano Vieri (8 tarp 1997 ir 1998 m.)

Italijos ir Prancūzijos rinktinės po 5 sužaistų rungtynių turi surinkusios po 10 taškų ir atitinkamai rikiuojasi pirmoje bei antroje grupės vietose.

Prancūzijai šiame susitikime padėti negalėjo diskomfortą pajutęs Kylianas Mbappe. Visgi pastarasis turėtų būti pasiruošęs žaisti rungtynėse prieš Turkiją.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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