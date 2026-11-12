Įspėja apie itin pavojingą reiškinį: tai įvyks šiąnakt

Lapkričio 12 d. yra prognozuojamas pavojingas vėjas Klaipėdos ir Pietryčių Baltijos apskrityse.
Dėl to rekomenduojama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, nebent juos reikėtų gerai pritvirtinti.
Taip pat sinoptikai įspėja, kad vairuotojai nestatytų automobilių prie medžių. Tokia orų prognozė Klaipėdos apskrityje turėtų tęstis iki šeštadienio.
Pavojingas plikledis šalyje
Lapkričio 13 d., penktadienį, perspėjama, jog pavojingą plikledžio lygį pasieks Kauno bei Tauragės apskrityse esantys gyventojai.
„Pavojaus lygis: pavojingas.Galioja nuo 2026-11-13 00:00 iki 2026-11-13 09:00“, – rašė „Meteo.lt“ sinoptikai.
Pasak „Meteo.lt“ sinoptikų, gyventojai yra raginami būti atsargūs keliaujant, o prie namų esančius laiptus ir takus nuvalyti bei pabarstyti smėliu.
„Rekomendacijos: būkite ypač atsargūs vairuodami automobilį ar vaikščiodami lauke. Nuvalykite ir pabarstykite smėliu prie namų esančius laiptus ir takus“, – rašoma „Meteo.lt“.
Sinoptikės įžvalgos
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įvardijo, kad anticiklonas Klaus, pastaruoju metu didžiojoje Europos dalyje užtikrinęs ramius ir sausus orus, traukiasi. Jį iš Vakarų ir Šiaurės stumia aktyvesni, drėgnesni ciklonai, kurie vis labiau įsitvirtina virš Europos. Tuo metu Baltijos regioną jau pasiekė šiaurietiškas ciklonas Romy.
Pasak sinoptikės, artimiausiomis dienomis Lietuvoje daugės kritulių, stiprės vėjas, o naktimis vietomis vėl spustels nedidelis šaltukas.
„Tolyn nustūmę ir visai „pribaigę“ ramų ir sausesnį anticikloną Klaus, beveik virš visos Europos vis labiau įsitvirtina mažiau ar daugiau audringesni ir darganoti ciklonai. Kol kas jie Pietų Europą ir Viduržemio jūros regioną ne tik gąsdina, bet ir niokoja ir niokos.
Kiek „draugiškesnis“ (kol kas) šiaurietis ciklonas, vardu Romy, pasiekęs pietinę Švediją ir Baltiją“, – rašo E. Latvėnaitė.
Savaitgalį pūs stiprūs ir gūsingi vėjai
Anot E. Latvėnaitės, savaitgalį ir pirmadienį Lietuvoje išliks vėjuota. Šeštadienį vyraus vakarų krypties vėjas, o sekmadienį jis pasisuks iš pietų, pietryčių.
„Bet ir savaitgalyje, ir pirmadienį pūs stiproki, gūsingi vėjai – šeštadienį vakaris, nuo sekmadienio suksis į pietus, pietryčius.
Nuo antradienio orai vis dar bus permainingi, nes vis dar „šeimininkaus“ drėgnesni ciklonai, pūs dar kiek stipresnis, bet be audringų gūsių pietinių krypčių vėjas, oro temperatūra bus kiek švelnesnė ir naktimis, ir dienomis, vėl kritulių, daugiausia lietaus, sulauksim“, – rašė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, lapkričio 12 d., naktį palis vakariniame ir šiaurės vakariniame šalies pakraštyje. Virš jūros ar šiaurės vakariniuose rajonuose gali nugriaudėti perkūnija. Daug kur nusidrieks rūkas, o vietomis dėl nedidelio šaltuko gali būti slidu. Dieną protarpiais numatomi krituliai, daugiausia lietus. Gausesnis lietus tikėtinas popietę vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Naktį pūs pietinių krypčių vėjas, 5–10 m/s, pajūryje – pietvakarių, 7–12 m/s. Dieną vėjas sustiprės iki 7–12 m/s, gūsiai sieks iki 15 m/s, pajūryje – iki 17 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos, pajūryje bus 3–5 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 2–4 laipsnių, pajūryje – iki 5–7 laipsnių.
Penktadienį, lapkričio 13 d., naktį vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose numatomi krituliai – lietus maišysis su šlapdriba. Pietiniuose ir rytiniuose rajonuose daugiausia lis, tik vietomis gali pasirodyti viena kita šlapia snaigė. Dieną protarpiais taip pat numatomi krituliai, daugiausia lietus vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį pūs pietų, dieną – pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–22 m/s. Naktį temperatūra bus 1–3 laipsniai šilumos, pajūryje – 4–6 laipsniai. Dieną oras sušils iki 2–6 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.
Šeštadienį, lapkričio 14 d., protarpiais numatomi nedideli krituliai, daugiausia lietus. Daugiau jų tikėtina naktį ir pirmoje dienos pusėje. Pūs vakarų, pietvakarių vėjas, 8–13 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–20 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 iki 3 laipsnių šilumos, pajūryje bus 4–6 laipsniai. Dieną oras sušils iki 3–7 laipsnių, vėsiausia bus rytiniuose rajonuose, šilčiausia – pajūryje.
Sekmadienį, lapkričio 15 d., naktį ir rytą šiek tiek palis vakariniame šalies pakraštyje, dieną lietaus nenumatoma. Pūs pietvakarių, o dieną – pietinių krypčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose bus 4–6 laipsniai šilumos. Dieną oras sušils iki 5–7 laipsnių.
Pirmadienį, lapkričio 16 d., ženklesnių kritulių nenumatoma. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 3 laipsnių šalčio, kai kur sieks 2 laipsnius šilumos. Šilčiausia bus vakariniame šalies pakraštyje ir pajūryje. Dieną oras sušils iki 5–7 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose.
Antradienį, lapkričio 17 d., daug kur numatomas lietus, naktį vietomis jis gali būti gana gausus. Dieną palis tik kai kur. Pūs pietų vėjas, 8–13 m/s. Naktį temperatūra bus 2–4 laipsniai šilumos, pajūryje – apie 6 laipsnius. Dieną oras sušils iki 5–8 laipsnių.
Trečiadienį, lapkričio 18 d., naktį ženklesnio lietaus nenumatoma, tačiau daug kur nusidrieks rūkas. Dieną vėl turėtų gausiau palyti. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 8–13 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 2 iki 5 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 5–8 laipsnių.
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