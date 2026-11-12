Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Anglijos rinktinės pergalė paženklinta istoriniu Kane‘o pasiekimu, Ispanija nugalėjo čekus

2026-11-12 23:44 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-12 23:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Anglijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono trečios grupės rungtynėse namuose 2:1 įveikė Kroatijos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA / NEIL HALL nuotr.

Anglijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono trečios grupės rungtynėse namuose 2:1 įveikė Kroatijos futbolininkus.

REKLAMA
0

Morganas Rogersas tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė Anglijos rinktinę į priekį 1:0.

Petaras Sučičius pasinaudojęs subyrėjusia varžovų gynyba pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino susitikimo rezultatą 1:1.

Harry Kane'as sužaidus valandą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir vėl persvėrė rezultatą Anglijos rinktinės naudai 2:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

H. Kane‘as tapo daugiausiai rungtynių Anglijos rinktinėje sužaidusiu futbolininku (126). Pastarasis pagerino vartininkui Peteriui Shiltonui priklausiusį rekordą (125).

REKLAMA
REKLAMA

Jude‘as Bellinghamas atliko šešis rezultatyvius perdavimus atstovaudamas Anglijos rinktinei 2026 metais. Tai didžiausias vieno žaidėjo per kalendorinius metus atliktų rezultatyvių perdavimų skaičius nacionalinėje komandoje nuo Raheemo Sterlingo 2019 m. (taip pat 6).

REKLAMA

Tuo tarpu kitame susitikime Ispanijos rinktinė svečiuose 2:0 nugalėjo Čekijos futbolininkus.

Alexas Baena pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Ispanijos rinktinę į priekį 1:0.

Ladislavas Krejci antrajame kėlinyje buvo nubaustas raudona kortele ir Čekijos futbolininkai liko žaisti dešimtyje.

Marcas Pubillis rungtynių pabaigoje nukreipė kamuolį į vartus ir įtvirtino svečių ekipos pergalę rezultatu 2:0.

Ispanija po 5 sužaistų rungtynių turi surinkusi 15 taškų ir rikiuojasi pirmoje grupės vietoje. Anglija su 12 taškų žengia antra, Kroatija su 3 taškais – trečia, o Čekija su 0 taškų išlieka paskutinė, ketvirta.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų