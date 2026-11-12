Anglijos rinktinės pergalė paženklinta istoriniu Kane‘o pasiekimu, Ispanija nugalėjo čekus

Morganas Rogersas tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė Anglijos rinktinę į priekį 1:0.
Petaras Sučičius pasinaudojęs subyrėjusia varžovų gynyba pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino susitikimo rezultatą 1:1.
Harry Kane'as sužaidus valandą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir vėl persvėrė rezultatą Anglijos rinktinės naudai 2:1.
H. Kane‘as tapo daugiausiai rungtynių Anglijos rinktinėje sužaidusiu futbolininku (126). Pastarasis pagerino vartininkui Peteriui Shiltonui priklausiusį rekordą (125).
Jude‘as Bellinghamas atliko šešis rezultatyvius perdavimus atstovaudamas Anglijos rinktinei 2026 metais. Tai didžiausias vieno žaidėjo per kalendorinius metus atliktų rezultatyvių perdavimų skaičius nacionalinėje komandoje nuo Raheemo Sterlingo 2019 m. (taip pat 6).
Tuo tarpu kitame susitikime Ispanijos rinktinė svečiuose 2:0 nugalėjo Čekijos futbolininkus.
Alexas Baena pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Ispanijos rinktinę į priekį 1:0.
Ladislavas Krejci antrajame kėlinyje buvo nubaustas raudona kortele ir Čekijos futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
Marcas Pubillis rungtynių pabaigoje nukreipė kamuolį į vartus ir įtvirtino svečių ekipos pergalę rezultatu 2:0.
Ispanija po 5 sužaistų rungtynių turi surinkusi 15 taškų ir rikiuojasi pirmoje grupės vietoje. Anglija su 12 taškų žengia antra, Kroatija su 3 taškais – trečia, o Čekija su 0 taškų išlieka paskutinė, ketvirta.
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