Toni Kroosas mano, kad „Barcelona“ gynybos spragos gali trukdyti sėkmei Čempionų lygoje

Buvęs Madrido „Real“ saugas teigia, kad katalonų pasirinkta itin aukšta gynybos linija palieka varžovams daug erdvės, kuria pajėgiausios Europos komandos gali pasinaudoti.
„Man labai patinka, kaip žaidžia „Barcelona“, tačiau komanda neturi išskirtinės gynybos kokybės, reikalingos tokiam futbolui žaisti neatsiduriant pavojuje. Lieka milžiniški plotai, kuriais galima pasinaudoti, o gynėjai neturi išskirtinio greičio ar gynybinių gebėjimų, būtinų tokiai erdvei uždengti“, – teigė T. Kroosas.
Vokietis išskyrė ir konkrečius „Barcelona“ gynybos trūkumus. Jo nuomone, komandoje nėra tokio futbolininko kaip Miuncheno „Bayern“ gynėjas Dayotas Upamecano, kuris galėtų patikimai gintis vienas prieš vieną turėdamas didelę erdvę už nugaros. T. Kroosas geriausiai vertina Pau Cubarsį, tačiau abejoja kitų komandos gynėjų galimybėmis susitvarkyti su tokiomis situacijomis.
Buvęs futbolininkas taip pat atkreipė dėmesį, kad varžovams įveikus pirmąją katalonų spaudimo liniją, atsiveria dideli plotai atakoms. T. Krooso teigimu, tokia taktika gali tapti rimta problema Čempionų lygoje, kurioje tenka susidurti su itin aukšto lygio komandomis, gebančiomis išnaudoti net ir nedideles varžovų klaidas.
Nepaisant kritikos, T. Kroosas teigiamai vertina „Barcelona“ puolamąjį futbolą ir ypač išskyrė Lamine Yamalio pasirodymą rungtynėse su Madrido „Atletico“. Vokiečio teigimu, pirmosios 25 minutės buvo išskirtinės, o krašto puolėjas savo individualiais veiksmais pats kūrė pavojingas situacijas ir galėjo pakeisti rungtynių eigą.
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