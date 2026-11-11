Pacevičius po pergalės prieš Nantero klubą džiaugėsi kitokiu komandos veidu

„Sveikinimai visus su pergale, sužaidėme geras rungtynes, – spaudos konferenciją pradėjo N.Pacevičius. – Dar vienas mačas, kai sekame rungtynių planą.
Smagiausia, kad vyrukai mėgavosi žaisti kartu. Jei toliau dalinsimės kamuoliu, kaip tai darėme šiandien, tikiu, kad šiemet galime būti gera ir solidžia komanda, kuri dėl kažko kovoja. Vienos rungtynės, bet reakcija po Nantero... Parodėme visai kitokį veidą.“
Apie norą kuo įmanoma greičiau turėti naujoką kalbėjęs N.Pacevičius prakalbo ir apie „Ryto“ žaidėjus artėjančiame FIBA „lange“.
„Nemažai“, – paklaustas, kiek žaidėjų bus „lange“, su šypsena atsakė N.Pacevičius.
„Sąrašą turime, bet nenoriu anonsuoti, tą padarys rinktinės treneris ar federacija. Treneris aukščiausiu lygiu bendrauja su žiniasklaida, tad viskas bus laiku iškomunikuota“, – išsiplėtė N.Pacevičius.
Spaudos konferencija:
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