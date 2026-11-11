Gabrielė Bartoškaitė pasaulio jaunių muaythai čempionate žengė į pusfinalį

Gabrielė Bartoškaitė jaunių merginų svorio kategorijos iki 48 kg ketvirtfinalyje 30:27 nugalėjo Liuksemburgo atstovę Loreną Peguero. Lapkričio 13 d. pusfinalyje lietuvė kausis su tailandiete Khwanchanok Anoma.
Elėja Jasilionytė (U18, –60 kg) ketvirtfinalyje 27:30 pralaimėjo rusei Aleksandrai Lytovai. Deimonas Petenko (U18, –67 kg) taip pat ketvirtfinalyje 27:30 turėjo pripažinti Jungtinių Arabų Emyratų atstovo Mohamedo Chaari pranašumą.
Kitų lietuvių startų tvarkaraštis:
Lapkričio 12 d.
Ignas Urbanavičius (U12, –36 kg)
Dominykas Olubas (U12, –34 kg)
Lapkričio 13 d.
Goda Pociūtė (U12, –44 kg)
Gustė Mickevičiūtė (U12, –50 kg)
Lapkričio 14 d.
Arijus Merkevičius (U16, –38 kg)
Haris Žvinakevičius (U10, –28 kg)
Lapkričio 15 d.
Grytė Mereckaitė (U10, –30 kg)
LIETUVOS DELEGACIJA:
Rinktinės treneris – Martynas Jasiūnas
Komandos vadovas – Linas Andrijauskas
Čempionato teisėjas – Povilas Alaburda
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