Urbono treniruojama „Dinamo“ pralaimėjo Gebeno ir Stenionio atstovaujamai „Basquet“

Nugalėtojams Dominykas Stenionis per 20 minučių surinko 2 taškus (0/3 trit., 2/2 baud.), atkovotą kamuolį, 5 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius ir 7 naudingumo balus.
Martino Gebeno sąskaitoje per 20 minučių buvo 8 taškai (3/5 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), sugriebtas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, blokas ir 6 naudingumo balai.
Rezultatyviausi svečių ekipoje su 16 taškų buvo Gregoras Glasas ir Davidas N'Guessanas. Ž.Urbono komandoje su 24 taškais išsiskyrė Rostyslavas Novitskyi.
Tuo metu Arnoldo Kulbokos ginama Patrų „Promitheas“ (4/2) namie 81:71 (17:9, 20:22, 16:16, 28:24) susitvarkė su Mitrovicos „Trepca“ (3/3).
Prieš Kosovo klubą A.Kulboka per 28 minutes pelnė 8 taškus (0/1 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, prarado 2 ir perėmė 1 kamuolį bei surinko 13 naudingumo balų.
Rezultatyviausiai graikų komandoje su 21 tašku žaidė Newas Williamsas, svečiams 15 taškų įmetė Shawnas Jonesas.
Pergalę FIBA Europos taurėje pasiekė ir dar vieno lietuvio, Mindaugo Kačino, ginama komanda, kuri varžosi A grupėje kartu su A.Kulbokos ekipa.
Splito „Split“ (4/2) savo aikštėje 81:77 (21:29, 17:16, 19:15, 24:17) nugalėjo Opavos „Opava“ (1/5)
Nugalėtojams M.Kačinas per 27 minutes pasižymėjo 11 taškų (2/2 dvit., 1/5 trit., 4/4 baud.), 5 atkovotais kamuoliais, 2 rezultatyviais perdavimais, 3 klaidomis ir 11 naudingumo balų.
Rezultatyviausias su 19 taškų nugalėtojų gretose buvo Nickas Johnsonas, o Opavos klubui 20 taškų sumetė Elijah Tuckeris.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.