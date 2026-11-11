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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Urbono treniruojama „Dinamo“ pralaimėjo Gebeno ir Stenionio atstovaujamai „Basquet“

2026-11-11 22:03 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-11 22:03
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Žydrūno Urbono treniruojama Bukarešto „Dinamo“ (1/5) FIBA Europos taurės rungtynėse namuose 84:92 (17:29, 20:21, 23:15, 24:27) pralaimėjo du lietuvius sudėtyje turinčiai Žironos „Basquet“ (5/1).

(FIBA Europe nuotr.)

Žydrūno Urbono treniruojama Bukarešto „Dinamo“ (1/5) FIBA Europos taurės rungtynėse namuose 84:92 (17:29, 20:21, 23:15, 24:27) pralaimėjo du lietuvius sudėtyje turinčiai Žironos „Basquet“ (5/1).

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Nugalėtojams Dominykas Stenionis per 20 minučių surinko 2 taškus (0/3 trit., 2/2 baud.), atkovotą kamuolį, 5 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius ir 7 naudingumo balus.

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Martino Gebeno sąskaitoje per 20 minučių buvo 8 taškai (3/5 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), sugriebtas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, blokas ir 6 naudingumo balai.

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Rezultatyviausi svečių ekipoje su 16 taškų buvo Gregoras Glasas ir Davidas N'Guessanas. Ž.Urbono komandoje su 24 taškais išsiskyrė Rostyslavas Novitskyi.

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Tuo metu Arnoldo Kulbokos ginama Patrų „Promitheas“ (4/2) namie 81:71 (17:9, 20:22, 16:16, 28:24) susitvarkė su Mitrovicos „Trepca“ (3/3).

Prieš Kosovo klubą A.Kulboka per 28 minutes pelnė 8 taškus (0/1 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, prarado 2 ir perėmė 1 kamuolį bei surinko 13 naudingumo balų.

Rezultatyviausiai graikų komandoje su 21 tašku žaidė Newas Williamsas, svečiams 15 taškų įmetė Shawnas Jonesas.

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Pergalę FIBA Europos taurėje pasiekė ir dar vieno lietuvio, Mindaugo Kačino, ginama komanda, kuri varžosi A grupėje kartu su A.Kulbokos ekipa.

Splito „Split“ (4/2) savo aikštėje 81:77 (21:29, 17:16, 19:15, 24:17) nugalėjo Opavos „Opava“ (1/5)

Nugalėtojams M.Kačinas per 27 minutes pasižymėjo 11 taškų (2/2 dvit., 1/5 trit., 4/4 baud.), 5 atkovotais kamuoliais, 2 rezultatyviais perdavimais, 3 klaidomis ir 11 naudingumo balų.

Rezultatyviausias su 19 taškų nugalėtojų gretose buvo Nickas Johnsonas, o Opavos klubui 20 taškų sumetė Elijah Tuckeris.

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