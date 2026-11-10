Čempionų lygoje Normanto „Surne“ įveikė ALBA, o Rubštavičius „Tofaš“ pergalėje neišsiskyrė

Vis tik mačas „Tofaš“ naujokui nesusiklostė. Lietuvis per 13 minučių prametė dvitaškį ir abu tritaškius, atkovojo 2 kamuolius ir rungtynes baigė su minus 1 naudingumo balu.
Nugalėtojams Terrellas Carteris pelnė 18 taškų, 17 pridėjo Tre'Shawnas Thurmanas. Italų neišgelbėjo 20 Isaiah Bigelow pelnytų taškų, 19 sumetė Charlie Brownas.
Tuo metu FIBAČempionų lygoje Margirio Normanto ginama Bilbao „Surne“ (3/1) namie 83:75 (22:18, 23:21, 19:14, 19:22) palaužė Berlyno ALBA (3/1).
Ispanijos ekipa įgijo pranašumą tarpusavio akistatose, tad dabar yra pirmoje G grupės vietoje.
Nugalėtojams M.Normantas per 24 minutes pelnė 7 taškus (1/4 dvit., 0/2 trit., 5/5 baud.), atkovojo kamuolį, perėmė 3, prarado 4, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 5 naudingumo balus.
„Surne“ 17 taškų surinko Darrunas Hilliardas, 16 – Bastienas Vautier. Svečiams 19 taškų pelnė Brandonas Angelis, 13 – Justinas Beanas.
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