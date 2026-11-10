Girdžiūno vedamas „Neptūnas“ Europos taurėje įveikė „Šlask“

Gedimino Petrausko auklėtiniai savo aikštėje 90:82 (21:18, 17:20, 30:26, 22:18)palaužė Vroclavo „Šlask“ (1/6) ir pergale uždarė pirmą reguliariojo sezono ratą.
Paskutinę trečiojo kėlinio minutę „Neptūnas“ turėjo trapią persvarą (66:64), bet Mindaugo Girdžiūno užkurtas spurtavo 15:3 ir nurūko į priekį – 81:67.
Vis dėlto ramiai rungtynių šeimininkams užbaigti nepavyko – likus pusantros minutės komandas skyrė 6 taškai – 80:86. Galiausiai klaipėdiečiai atsilaikė ir sustiprino savo pozicijas C grupėje.
Nuo ketvirtos vietos, kuri garantuoja patekimą į kitą etapą, „Neptūną“ skiria pergalė, bet Podgoricos „Budučnost“ dar nesužaidė savo rungtynių ture.
Įspūdingai užsikūręs M.Girdžiūnas po pertraukos įmetė 18 taškų, o mačą baigė su 22 (0/1 dvit., 6/9 trit., 4/5 baud.). Veteranas per 28 minutes surinko 18 naudingumo balų.
Taip pat 22 taškus (6/7 dvit., 3/8 trit., 1/2 baud.) klaipėdeičiams įmetė Henri Drellas.
„Neptūnas“: Henri Drellas (6/7 dvit., 3/8 trit.) ir Mindaugas Girdžiūnas (6/9 trit.) po 22, Elvaras Fridrikssonas 10.
„Šlask“: Malikas Parsonsas 21, Jakubas Niziolas 16, Anthony Hickey 14, Paulas Scruggsas 12.
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