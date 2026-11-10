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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos futsal rinktinė namuose po atkaklios kovos nusileido Kroatijos komandai

2026-11-10 20:50 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 20:50
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Lietuvos vyrų futsal rinktinė antradienio vakarą sužaidė antrąsias rungtynes FIFA pasaulio futsal čempionato atrankos pagrindiniame etape.

Lietuvos vyrų futsal rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vyrų futsal rinktinė antradienio vakarą sužaidė antrąsias rungtynes FIFA pasaulio futsal čempionato atrankos pagrindiniame etape.

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Dentinho auklėtiniai kibo į atlapus Europos čempionato brozininkams kroatams, tačiau po atkaklios kovos 1:3 (0:1) turėjo pripažinti varžovų pranašumą.

Su tais pačiais kroatais lietuviai dabar žais atsakomąsias rungtynes jau gruodžio mėnesį.

Rungtynės lietuviams prasidėjo sunkiai, mat jau pirmosiomis minutėmis svečiai išsiveržė į priekį. Visgi, mūsiškiai nesutriko ir netrukus susikūrė kelis neblogus šansus pasižymėti.

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Tačiau to padaryti nepavyko, tad į pertrauką komandos išėjo lietuviams turint minimalų deficitą 0:1.

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Po pertraukos kroatai vėl pelnė ankstyvą įvartį ir taip padvigubino savo persvarą, tačiau ir tai lietuvių iš vėžių neišmušė, mat po keleto minučių savo gimtojoje Jonavos arenoje kamuolį į vartus pasiuntė Paulius Osauskas, taip vėl sumažindamas atsilikimą iki minimumo.

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Netrukus lietuviai dar ir sudrebino varžovų vartų konstrukciją, tačiau netrukus už neišnaudotą galimybę buvo nubausti ir svečiai susigrąžino dviejų įvarčių persvarą.

Dvikovos pabaigoje lietuviai dar bandė žaisti ir be vartininko, tačiau pasižymėti nepavyko ir teko pripažinti nesėkmę.

FIFA pasaulio futsal čempionato atranka

Lietuva – Kroatija 1:3 (0:1)

Jonavos sporto arena; teisėjas – George Jansizian (Švedija)

Įvarčiai: 28 min. Paulius Osauskas (Lietuva); 3 min. Lima, 22 min. David Mataja, 33 min. Josip Jurlina (Kroatija)

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Įspėti: 20 min. Benas Spietinis, 31 min. Justinas Zagurskas (Lietuva); 14 min. Antonio Sekulić (Kroatija)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ernestas Macenis, Benas Spietinis, Albertas Voskunovič, Justinas Zagurskas, Deividas Reimaris.

Atsargoje: Edgaras Noreika, Ignas Raštutis, Šarūnas Činikas, Martin Grochackij, Tomas Bučma, Emilijus Rusteika, Merūnas Stalmokas, Kristupas Petravičius, Paulius Osauskas.

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