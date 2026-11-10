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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Poole’as norėtų grįžti į „Warriors“, Greenas pateikė netikėtą atsakymą

2026-11-10 20:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 20:29
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San Fransisko „Golden State Warriors“ veteranas Draymondas Greenas sureagavo į buvusio komandos draugo Jordano Poole’o pareiškimą apie norą sugrįžti į klubą.

Draymondas Greenas | Scanpix nuotr.

San Fransisko „Golden State Warriors“ veteranas Draymondas Greenas sureagavo į buvusio komandos draugo Jordano Poole’o pareiškimą apie norą sugrįžti į klubą.

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Po triuškinamo Naujojo Orleano „Pelicans“ pralaimėjimo „Warriors“ ekipai (87:138) J. Poole’as atvirai pripažino, kad mielai dar kartą apsivilktų San Fransisko komandos marškinėlius.

D. Greenas tikino, kad tokiam sugrįžimui neprieštarautų.

„Tai būtų neįtikėtina. Tai vienas iš dalykų, apie kuriuos pagalvoju žvelgdamas atgal į savo karjerą. Neturiu dėl to jokių problemų. Niekada nestosiu tam skersai kelio. Kliūtis tikrai nebūsiu aš“, – sakė D. Greenas.

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Po rungtynių su „Warriors“ J. Poole’as sulaukė tiesaus klausimo, ar norėtų sugrįžti į buvusią komandą. Gynėjo atsakymas buvo trumpas: „Taip.“

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„Čia tiesiog jaučiuosi kaip namuose. Kai važiuoji į areną, kerti įlankos tiltą ar atvyksti iš bet kurios kitos pusės, viskas atrodo labai natūralu. Manau, akivaizdu, kad mano žaidimo stilius puikiai tinka tam, kaip žaisdavau čia. Niekas nepasikeitė, išskyrus sistemas, kuriose dabar žaidžiu“, – kalbėjo J. Poole’as.

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27-erių amerikietis taip pat priminė, kad su „Warriors“ jau yra tapęs NBA čempionu.

„Mes laimėjome čempionatą, vadinasi, tai veikė. Taigi, atsakant į klausimą – tikrai taip. Tai paskutiniai mano sutarties metai, po sezono tapsiu laisvuoju agentu, todėl niekada nežinai, kas gali nutikti“, – pridūrė gynėjas.

J. Poole’as NBA karjerą pradėjo būtent „Warriors“ gretose, kai 2019 metų naujokų biržoje buvo pasirinktas 28-uoju šaukimu.

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San Fransiske jis praleido keturis sezonus, o 2022 metais tapo NBA čempionu. Tų metų atkrintamosiose per 22 rungtynes amerikietis vidutiniškai rinko po 17 taškų.

2023 metų liepą „Warriors“ išmainė J. Poole’ą į Vašingtono „Wizards“, mainais įsigydama Chrisą Paulą.

Primename, kad D. Greeno ir J. Poole’o santykiai buvo pašliję po 2022 metais įvykusio incidento treniruotėje, kai veteranas smogė jaunesniam komandos draugui.

Šiuo metu „Pelicans“ atstovaujantis J. Poole’as paskutinėse rungtynėse prieš buvusią komandą per 34 minutes pelnė 7 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

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