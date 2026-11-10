„Kings“ savo gretose nori matyti Draymondą Greeną

36 metų 198 cm ūgio puolėjas gali būti išmainytas šio sezono metu. „Warriors“ yra atviri pasiūlymams už minėtą krepšininką.
Susidomėjimą jau išreiškė Sakramento „Kings“ ekipa, kurios gretose žaidžia Domantas Sabonis.
„Kings“ atstovai mano, kad D. Greenas būtų puikus mentorius komandos naujokui Dariusui Acuffui Jr.
D. Greenas visą savo karjerą, nuo pat 2012 metų, vilki „Warriors“ marškinėlius.
Šį sezoną per vidutiniškai 27 minutes veteranas renka 2,8 taško, atkovoja 4,9 atšokusio, perima po 1 kamuolį ir atlieka 7,6 rezultatyvaus perdavimo.
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