Nausėda: Prancūzijos prezidentas pažadėjo spartinti „Caesar“ haubicų pristatymą

„Karinis bendradarbiavimas Lietuvos ir Prancūzijos yra intensyvus, aptarėme „Caesar“ artilerijos sistemų tiekimo terminus. Kai kuriais aspektais norėtume, kad jie būtų įgyvendinti greičiau, nes tai yra labai svarbus mūsų nacionalinės divizijos kūrimo elementas“, – Prezidentūros parengtame vaizdo komentare antradienį sakė Lietuvos vadovas.
„Tiek prezidentas, tiek jo komanda pažadėjo paieškoti būdų, kaip tuos tiekimo terminus galima būtų sutrumpinti“, – pažymėjo G. Nausėda.
BNS rašė, kad pernai gruodį Lietuva su Prancūzijos gynybos pramonės įmone „KNDS France“ pasirašė 252 mln. eurų vertės sutartį dėl haubicų „Caesar Mk II“ įsigijimo.
Tai antrasis šių sistemų pirkimas ir kartu didžiausias Lietuvos įsigijimas iš Prancūzijos. Pirmasis susitarimas pasirašytas 2022 metais, pagal jį Lietuva nupirko 18 vienetų „Caesar Mk II“ haubicų, kurių pristatymo terminas yra 2027 metai.
Įsigijusi antrąją haubicų partiją, Lietuva taps antra daugiausiai šių sistemų turinčia šalimi po Prancūzijos.
Kaip skelbė BNS, rugsėjį Krašto apsaugos ministerija taip pat pranešė apie susitarimą su „KNDS France“, pagal kurį Lietuvoje numatoma investuoti 12 mln. eurų į specializuotų „Caesar“ artilerijos sistemų remonto dirbtuvių statybą ir įrangą.
„Caesar“ yra viena iš nedaugelio NATO ir Europos Sąjungoje gaminamų ratinių 155 mm savaeigių artilerijos sistemų, praktiškai patikrintų kovos lauke Ukrainoje.
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