Kaunas: Lietuvos siūlymų paketas JAV dėl ilgalaikio karių buvimo bus išsiųstas artimiausiomis dienomis

„Tos detalės jau iš esmės yra suderintos, bus išsiųsta informacija artimiausiomis dienomis JAV. Paskui žiūrėsime, kokios bus reakcijos, kokių klausimų gausime, atsakysime“, – antradienį Eltai sakė R. Kaunas.
Praėjusią savaitę ministras teigė, kad dokumentas jau parengtas, tačiau tarp atsakingų institucijų dar derinamos paskutinės techninės detalės. Tuomet R. Kaunas tikino, kad procesas nevėluoja, mat siūlomas priemones būtina suderinti tarp skirtingų institucijų.
„Mes šnekame apie tai, kad tą paketą turime susiderinti tarp visų institucijų. Tai nėra tiktai Krašto apsaugos ministerijos klausimas, tai yra ir socialiniai klausimai, tas pats, ką mes turime su Vokietijos brigada“, – lapkričio 5 d. aiškino jis.
Tąkart ministras pabrėžė, kad svarbiausia pateikti JAV partneriams konstruktyvius ir Lietuvos tikslus atitinkančius siūlymus, tačiau konkretaus dokumento išsiuntimo termino neįvardijo.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyko daugiau kaip 200 JAV karių. Kaip anksčiau skelbė prezidentas Gitanas Nausėda, šalyje dislokuotų amerikiečių karių skaičius turėtų išaugti iki maždaug tūkstančio ar daugiau.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. Amerikiečių kariai dislokuojami Pabradėje, kur dalyvauja bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais.
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