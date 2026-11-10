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Kaunas: Lietuvos siūlymų paketas JAV dėl ilgalaikio karių buvimo bus išsiųstas artimiausiomis dienomis

2026-11-10 15:29 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 15:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos siūlymų paketas Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) dėl ilgalaikio amerikiečių karių buvimo šalyje jau iš esmės suderintas ir turėtų būti išsiųstas artimiausiomis dienomis, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (23)

Lietuvos siūlymų paketas Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) dėl ilgalaikio amerikiečių karių buvimo šalyje jau iš esmės suderintas ir turėtų būti išsiųstas artimiausiomis dienomis, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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„Tos detalės jau iš esmės yra suderintos, bus išsiųsta informacija artimiausiomis dienomis JAV. Paskui žiūrėsime, kokios bus reakcijos, kokių klausimų gausime, atsakysime“, – antradienį Eltai sakė R. Kaunas.

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Praėjusią savaitę ministras teigė, kad dokumentas jau parengtas, tačiau tarp atsakingų institucijų dar derinamos paskutinės techninės detalės. Tuomet R. Kaunas tikino, kad procesas nevėluoja, mat siūlomas priemones būtina suderinti tarp skirtingų institucijų.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

„Mes šnekame apie tai, kad tą paketą turime susiderinti tarp visų institucijų. Tai nėra tiktai Krašto apsaugos ministerijos klausimas, tai yra ir socialiniai klausimai, tas pats, ką mes turime su Vokietijos brigada“, – lapkričio 5 d. aiškino jis.

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Tąkart ministras pabrėžė, kad svarbiausia pateikti JAV partneriams konstruktyvius ir Lietuvos tikslus atitinkančius siūlymus, tačiau konkretaus dokumento išsiuntimo termino neįvardijo.

ELTA primena, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyko daugiau kaip 200 JAV karių. Kaip anksčiau skelbė prezidentas Gitanas Nausėda, šalyje dislokuotų amerikiečių karių skaičius turėtų išaugti iki maždaug tūkstančio ar daugiau.

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. Amerikiečių kariai dislokuojami Pabradėje, kur dalyvauja bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais.

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