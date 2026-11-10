Seimas svarstys naudotų automobilių pirkėjams aktualias CK pataisas

Tai numatančias Civilinio kodekso (CK) pataisas, kurias pateikė „Nemuno aušros“ frakcijos narys Kęstutis Bilius, antradienį po pateikimo palaikė 73 parlamentarai, 1 buvo prieš, 9 susilaikė. Projektą svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o į plenarinę salę jis sugrįš jau kitais metais, pavasario sesijoje.
K. Biliaus nuomone, siūlomas 6 mėnesių pretenzijų pareiškimo terminas fizinių asmenų sandoriams dėl naudotų automobilių būtų protingas ir proporcingas.
„Galima labai greitai sugadinti automobilį, jei jis neteisingai eksploatuojamas. Naudotos transporto priemonės būklė priklauso nuo vairavimo stiliaus, kelių dangos, naudojamų degalų, tepalų kokybės. Pardavėjas negali garantuoti, kad po 1-2 metų kasdienio važiavimo nesuges variklis, sankaba ar elektronika. Reikalauti, kad pardavėjui tektų atsakomybė už kito naudojamą daiktą, yra neproporcinga. Praktikoje dažni atvejai, kai pirkėjas automobiliu nuvažiuoja keliasdešimt tūkstančių kilometrų, neatlieka techninės apžiūros, netinkamai jį eksploatuoja, o vėliau bando grąžinti pardavėjui, reikalaudamas atlyginti nuostolius“, – sako K. Bilius.
Jo nuomone, pasiūlytas reguliavimas užkirstų kelią piktnaudžiavimui.
Tikimasi, kad priėmus CK pataisas sumažės teismų darbo krūvis nagrinėjant smulkius, nepagrįstus civilinius ginčus dėl naudotų automobilių gedimų, atsiradusių praėjus ilgam laikui po sandorio sudarymo.
Beje, naujos CK nuostatos būtų taikomos tik sandoriams tarp fizinių asmenų, nevykdančių ūkinės veiklos.
Pagal siūlomą projektą, „kai pirkimo-pardavimo sutartį sudaro fiziniai asmenys ir sutarties dalykas yra naudota transporto priemonė, pirkėjas reikalavimus dėl trūkumų gali pareikšti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo transporto priemonės perdavimo dienos“.
Taip pat siūloma nustatyti išimtį tais atvejais, kai šalys raštu susitarė dėl kitokio termino arba kai pardavėjas tyčia nuslėpė jam žinomus esminius transporto priemonės trūkumus.
Šiuo metu, jei sutartyje nenurodytas garantinis terminas, pirkėjas ne vėliau kaip per 2 metus nuo automobilio perdavimo dienos gali pareikšti reikalavimus dėl jo trūkumų, gedimų ar defektų.
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