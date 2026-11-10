Mokslininkams sukritikavus švietimo sistemą, Raminta Popovienė žada tęsti ugdymo programų peržiūrą

„Nuo rugsėjo 1-osios, sakyčiau, kad gal tikrai kokie 5–7 procentai (susiaurinta programa – BNS), 10 procentų, ko gero, nesiekia. Bet aš manau, kad ne tiek procentais galbūt reikėtų čia matuoti, bet reikėtų pagal mokinių raidą, pagal visą mokinių krūvį peržiūrėti apskritai programas“, – antradienį žurnalistams sakė R. Popovienė.
Taip ji reagavo į Vilniaus universiteto (VU) Idėjų kalvės pristatytas tyrimo išvadas, kad dabartinė švietimo sistema skiria per mažai dėmesio kritinio mąstymo ugdymui, o siekiant geresnių rezultatų būtina suderinti mokymo programas, pamokų turinį ir egzaminų užduotis.
Mokslininkai taip pat siūlo mažinti ugdymo programų apimtį, daugiau dėmesio skiriant dalyko supratimui ir žinių taikymui.
Pasak R. Popovienės, ugdymo programų atnaujinimas buvo gana skubotas, todėl jų koregavimas yra reikalingas ir vyksta nuolat.
„Peržiūrėjimas tikrai yra organizuotas, nes mano įsakymu yra sudaryta ir darbo grupė, ir metodinių tarybų darbo grupės patvirtintos. Jis tikrai nėra toksai fragmentiškas, jis yra nuolatinis“, – sakė ministrė.
Jos teigimu, programas pirmiausia peržiūri mokytojų metodinės tarybos, o jų siūlomus pakeitimus vėliau vertina mokslininkai.
„Tikrai labai vertinam, kad mokslininkai įsijungė į šį procesą. (...) Tikrai bendradarbiausim ir, ko gero, tikrai įsiklausysime“, – pridūrė R. Popovienė.
Komentuodama VU mokslininkų siūlymą sukurti atvirą egzaminų užduočių bazę, ministrė sakė, kad Nacionalinė švietimo agentūra jau antrus metus rengia užduočių banką.
Vis dėlto ji neįvardijo, ar ši bazė bus atvira visiems mokiniams ir mokytojams, kaip siūlo tyrėjai.
Kaip skelbė BNS, VU Idėjų kalvės analizėje remtasi universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkų atliktu 2004–2024 metų matematikos valstybinių brandos egzaminų (VBE) užduočių tyrimu.
Nustatyta, kad šiuo laikotarpiu paprasčiausių matematikos VBE uždavinių dalis išaugo nuo 20 iki 38 proc., o sudėtingesnio lygio užduočių sumažėjo nuo 26 proc. iki 8–20 procentų.
Tyrėjų teigimu, tai rodo, kad prastus egzaminų rezultatus lemia ne sunkėjančios užduotys, o problemos pačioje švietimo sistemoje.
Be to, mokslininkai nustatė, kad 2025 metų matematikos VBE užduotyse atsispindėjo tik nedidelė dalis ugdymo programoje numatytų tikslų, o iš 25 išskirtų mokinių pasiekimų egzaminui išlaikyti buvo reikalingi tik šeši.
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