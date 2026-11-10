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Nausėda: bet kokia agresija prieš NATO valstybes turi būti pasmerkta žlugti

2026-11-10 15:23 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 15:23
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Prezidentas Gitanas Nausėda, susitikęs su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu), pareiškė, kad Rusijos vykdomos hibridinės atakos vis dažniau kelia tiesioginę grėsmę NATO valstybių saugumui, todėl būtina stiprinti Aljanso atgrasymą ir oro gynybą.

Gitanas Nausėda | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (16)

Prezidentas Gitanas Nausėda, susitikęs su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu), pareiškė, kad Rusijos vykdomos hibridinės atakos vis dažniau kelia tiesioginę grėsmę NATO valstybių saugumui, todėl būtina stiprinti Aljanso atgrasymą ir oro gynybą.

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„Hibridinės atakos vis dažniau peržengia įprastų provokacijų ribas ir tampa tiesioginiais veiksmais prieš mūsų valstybių saugumą. Turime aiškiai parodyti, kad bet kokia agresija prieš NATO valstybes būtų pasmerkta žlugti“, – antradienį pranešime cituojamas šalies vadovas.

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Pasak Lietuvos vadovo, Rusijos dronų įskridimai į NATO valstybių oro erdvę, sabotažo aktai, kibernetinės atakos ir dezinformacijos kampanijos rodo, kad Maskva vis dažniau išbando NATO ir ES atsparumą.

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Prezidentas pabrėžė būtinybę užtikrinti visišką NATO gynybos planų įgyvendinimą ir stiprinti bendradarbiavimą su Prancūzija gynybos srityje.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Europos Vadovų Tarybos pirmininku António Costa

„Prancūzija yra svarbi Lietuvos sąjungininkė, prisidedanti prie mūsų regiono saugumo. Tikimės toliau stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje, taip pat plėtoti strateginį dialogą dėl Europos saugumo ir branduolinio atgrasymo“, – sakė G. Nausėda.

Anot jo, didesnė Europos atsakomybė už savo saugumą turi stiprinti transatlantinę partnerystę ir NATO.

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Kalbėdamas apie paramą Ukrainai, Lietuvos vadovas pabrėžė būtinybę užtikrinti ilgalaikę karinę ir finansinę pagalbą Kyjivui, stiprinti šalies oro gynybą bei apsaugoti energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai.

„Negalime leisti, kad Rusija pasiektų savo tikslų išsekindama Ukrainą ir jos visuomenę. Ukrainai būtina užtikrinti ilgalaikę paramą, o spaudimas Rusijai turi būti nuosekliai didinamas“, – teigė šalies vadovas.

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Prezidentas taip pat akcentavo, kad jokios derybos dėl Ukrainos ateities negali vykti be Ukrainos, o sprendžiant dėl būsimos Europos saugumo architektūros privalo dalyvauti ir pati Europa.

Prezidentai taip pat aptarė Lietuvos pasirengimą pirmininkauti ES Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Šalies vadovas pristatė Lietuvos pirmininkavimo prioritetus – Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, ES plėtrą, konkurencingumo stiprinimą, vidaus saugumą ir visuomenių atsparumą.

G. Nausėda taip pat pabrėžė būtinybę laiku susitarti dėl naujosios ES daugiametės finansinės programos 2028–2034 metams.

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