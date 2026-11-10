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Ugniagesiai su JAV specialistais pirmą kartą treniruojasi reaguoti į chemines, radiologines grėsmes

2026-11-10 15:09 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 15:09
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Lietuvos ugniagesiai su JAV specialistais pirmą kartą treniruojasi aptikti ir reaguoti į chemines, biologines, radiologines ir branduolines grėsmes, antradienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Ugniagesiai Gedimino prospekte Vilniuje (nuotr. TV3)

Lietuvos ugniagesiai su JAV specialistais pirmą kartą treniruojasi aptikti ir reaguoti į chemines, biologines, radiologines ir branduolines grėsmes, antradienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

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Šios kompetencijos lavinamos lapkričio 10-ąją prasidėjusiose keturių dienų specializuotose pratybose, kuriose dalyvauja PAGD ir JAV Gynybos grėsmių mažinimo agentūra (DTRA).

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Pratybose dalyvaujantys Lietuvos pareigūnai susipažins su JAV specialistų metodais, praktiškai išbandys reagavimo į pavojingus įvykius veiksmus, o įgytas žinias ir įgūdžius vėliau perduos ugniagesiams gelbėtojams visoje šalyje.

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PAGD Pajėgų valdymo valdybos viršininko Giedriaus Ruočkaus teigimu, toks tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbus stiprinant Lietuvos gelbėjimo pajėgų pasirengimą reaguoti į sudėtingus cheminius, biologinius ar radiologinius įvykius.

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„Pratybos išskirtinės tuo, kad JAV partneriai pirmą kartą tiesiogiai dalijasi tokio pobūdžio praktine patirtimi su mūsų pareigūnais. Mums svarbu ne tik perimti pažangius reagavimo metodus, bet ir užtikrinti, kad įgytos žinios būtų pritaikomos kasdienėje tarnybos veikloje bei perduodamos ugniagesiams gelbėtojams visoje Lietuvoje“, – pranešime cituojamas G. Ruočkus.

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Pratybų programa parengta atsižvelgiant į Lietuvos ugniagesių gelbėtojų veiklos specifiką.

Didžiausias dėmesys skiriamas pavojingų cheminių, biologinių ir radiologinių medžiagų aptikimui, pirminiam grėsmių vertinimui, mėginių ėmimui, asmeninių apsaugos priemonių naudojimui bei užterštų žmonių ir įrangos švarinimui.

Pareigūnai taip pat nagrinės reagavimo į radiologinius įvykius scenarijus, mokysis nustatyti saugos zonas, koordinuoti gelbėjimo veiksmus ir teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Užsiėmimuose bus naudojama tiek speciali Lietuvos įranga, tiek JAV partnerių prietaisai.

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Lapkričio 13 dieną pratybas užbaigs kompleksinis praktinis scenarijus, kurio metu pareigūnai turės organizuoti įvykio vietos valdymą, vykdyti nukentėjusiųjų evakavimą ir gelbėjimą pavojingoje, riboto matomumo aplinkoje.

Bendradarbiavimas su JAV Gynybos grėsmių mažinimo agentūra rengiant šiuos mokymus pradėtas rugsėjį. Keturias dienas truksiančią programą baigusiems pareigūnams bus įteikti tarptautiniai sertifikatai.

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