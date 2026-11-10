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Nausėda pakvietė Prancūzijos prezidentą atvykti į Lietuvą

2026-11-10 20:19 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-10 20:19
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Prezidentas Gitanas Nausėda pakvietė Prancūzijos vadovą Emmanuelį Macroną atvykti į Lietuvą, likus apie pusmečiui iki šio kadencijos pabaigos.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)

Prezidentas Gitanas Nausėda pakvietė Prancūzijos vadovą Emmanuelį Macroną atvykti į Lietuvą, likus apie pusmečiui iki šio kadencijos pabaigos.

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„Na ir (susitikimo – BNS) pabaigoje pakviečiau prezidentą Macroną atvykti į Lietuvą“, – nurodė Lietuvos vadovas Prezidentūros parengtame komentare iš Paryžiaus.

G. Nausėda pažymėjo, kad besibaigiant Prancūzijos lyderio kadencijai, „būtų labai malonu pamatyti prezidentą Lietuvoje ir padėkoti jam už visą šį ilgametį bendradarbiavimą“.

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„Atsižvelgiant į tai, kokius puikius santykius mes užmezgėme ir kiek per tą laiką daug gerų dalykų kartu padarėme, pirmiausia dvišaliuose santykiuose, tačiau ir dalyvaudami Europos Sąjungos formatuose“, – sakė Lietuvos prezidentas.

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Centristas E. Macronas nuo 2022-ųjų eina antrąją Prancūzijos prezidento kadenciją, kuri baigsis kitų metų pavasarį. Pirmąkart šalies vadovu jis išrinktas 2017 metais.

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Trečiosios kadencijos kitų metų rinkimuose E. Macronas dėl konstitucinio apribojimo siekti negalės.

Eidamas Prancūzijos prezidento pareigas, jis Lietuvoje lankėsi du kartus: 2020 metų rugsėjį, kai susitiko su G. Nausėda, Baltarusijos opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja, bei 2023 metų liepą, NATO viršūnių susitikime Vilniuje.

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