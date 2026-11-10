Nausėda pakvietė Prancūzijos prezidentą atvykti į Lietuvą

„Na ir (susitikimo – BNS) pabaigoje pakviečiau prezidentą Macroną atvykti į Lietuvą“, – nurodė Lietuvos vadovas Prezidentūros parengtame komentare iš Paryžiaus.
G. Nausėda pažymėjo, kad besibaigiant Prancūzijos lyderio kadencijai, „būtų labai malonu pamatyti prezidentą Lietuvoje ir padėkoti jam už visą šį ilgametį bendradarbiavimą“.
„Atsižvelgiant į tai, kokius puikius santykius mes užmezgėme ir kiek per tą laiką daug gerų dalykų kartu padarėme, pirmiausia dvišaliuose santykiuose, tačiau ir dalyvaudami Europos Sąjungos formatuose“, – sakė Lietuvos prezidentas.
Centristas E. Macronas nuo 2022-ųjų eina antrąją Prancūzijos prezidento kadenciją, kuri baigsis kitų metų pavasarį. Pirmąkart šalies vadovu jis išrinktas 2017 metais.
Trečiosios kadencijos kitų metų rinkimuose E. Macronas dėl konstitucinio apribojimo siekti negalės.
Eidamas Prancūzijos prezidento pareigas, jis Lietuvoje lankėsi du kartus: 2020 metų rugsėjį, kai susitiko su G. Nausėda, Baltarusijos opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja, bei 2023 metų liepą, NATO viršūnių susitikime Vilniuje.
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