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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras: žinia apie JAV batalionų dislokavimą Lietuvoje patvirtina glaudžius šalių santykius

2026-11-10 15:35 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 15:35
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kitą savaitę Pabradės poligone vyksianti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vėliavos pakėlimo ceremonija, žyminti dviejų rotacinių amerikiečių kariuomenės batalionų dislokavimą Lietuvoje, patvirtina glaudžius abiejų šalių santykius. 

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kitą savaitę Pabradės poligone vyksianti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vėliavos pakėlimo ceremonija, žyminti dviejų rotacinių amerikiečių kariuomenės batalionų dislokavimą Lietuvoje, patvirtina glaudžius abiejų šalių santykius. 

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„Visą laiką buvo kalbėta, kad Lietuva turi labai gerus santykius su JAV, kad jos bus Lietuvoje – tai ir yra įrodymas. Lapkričio 16 dieną mes oficialiai paskelbsime, bus oficialus renginys, parodantis, kad du batalionai yra Pabradėje“, – Eltai po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi antradienį teigė R. Kaunas. 

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Žinią apie tai, kad nuo lapkričio vidurio Lietuvoje vėl bus dislokuoti du JAV batalionai, antradienį pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tokiu būdu JAV administracija visiškai įgyvendino savo įsipareigojimus dėl karinių pajėgų dislokavimo Lietuvoje.

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Apie tai, kad į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai, R. Kaunas pranešė dar rugsėjo pabaigoje viešėdamas Jungtinėse Valstijose. 

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Tuomet ministras sakė, kad vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas – inžinerinis.

ELTA primena, kad pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.

Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 m.

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