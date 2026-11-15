Ispanijoje – Romualdo Jansono rezultatyvus perdavimas

„Ourense“ klube žaidžiantis lietuvis rungtynes pradėjo ant suolo, o aikštėje pasirodė 76 minutę bei vos po trijų minučių galva asistavo savo komandos draugui.
Taip „Ourense“ pelnė savo pirmą įvartį, bet jis neišgelbėjo lietuvio klubo nuo pralaimėjimo namuose rezultatu 1:3 „Merida“ klubui.
„Ourense“ klubas po dvylikos turų turi vos 8 taškus ir rikiuojasi paskutinėje, dvidešimtoje vietoje.
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