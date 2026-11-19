Pagal spalio 9 dienos lygos žaidėjų asociacijos duomenis, argentiniečio garantuotas atlyginimas siekia 28,33 mln. dolerių (apie 26,06 mln. eurų) – tai yra tokia pati suma kaip ir per pavasarį vykusį atlyginimų skelbimą, tačiau ji gerokai viršija prieš metus buvusius 20,45 mln. dolerių (apie 18,81 mln. eurų).
Prie L. Messi daugiau nei 10 mln. dolerių uždirbančių žaidėjų klube prisijungė Čikagos „Fire“ narys Robertas Lewandowskis su 19,51 mln. dolerių (apie 17,95 mln. eurų), Orlando „City“ puolėjas Antoine'as Griezmannas, kurio atlygis siekia 13,94 mln. dolerių (apie 12,82 mln. eurų), Los Andželo LAFC atstovas Son Heung-minas su 11,25 mln. dolerių (apie 10,35 mln. eurų) bei Atlantos „United“ puolėjas Breelas Embolo, gaunantis 10,81 mln. dolerių (apie 9,95 mln. eurų). Iš viso lygoje 150 futbolininkų uždirba mažiausiai 1 mln. dolerių (apie 920 tūkst. eurų) siekiantį garantuotą atlyginimą.
Kaip ir ankstesniais metais, oficialiai skelbiami L. Messi skaičiai atspindi tik tiesiogiai už žaidimą gaunamą kompensacijos dalį. Praėjusių metų spalį argentinietis pasirašė sutarties pratęsimą iki 2028 metų sezono pabaigos. Majamio „Inter“ savininkas Jorge Masas kovo mėnesį leidiniui „Bloomberg“ teigė, kad bendros futbolininko pajamos per metus svyruoja nuo 70 iki 80 mln. dolerių (apie 64,4–73,6 mln. eurų). Taip pat tikimasi, kad L. Messi baigęs karjerą įgis klubo akcijų dalį. Visi lygos pateikti atlyginimų duomenys yra apskaičiuoti metams, įtraukiant ir vasaros perėjimų lango metu atvykusių žaidėjų kontraktus.
Vertinant bendras komandų išlaidas, Majamio klubas toliau visiškai pranoksta varžovus. Iš dalies dėl sezono viduryje atvykusio saugo Casemiro, „Inter“ išlaidos išaugo iki rekordinių 59,37 mln. dolerių (apie 54,62 mln. eurų), nors Rytų konferencijoje komanda liko antra, nusileidusi reguliariojo sezono nugalėtojams Nešvilio „Nashville SC“, kurie išleido vos 24,97 mln. dolerių (apie 22,97 mln. eurų). Majamio komandos išlaidos yra daugiau nei dvigubai didesnės už sumą, kurią išleidžia 25 iš 29 likusių lygos ekipų. Pagal garantuotą bazinį atlyginimą antrąją vietą užėmė Čikagos klubas, kurio išlaidos dėl R. Lewandowskio atvykimo išaugo iki 41,29 mln. dolerių (apie 37,99 mln. eurų). Toliau rikiavosi Atlantos „United“ su 38,35 mln. dolerių (apie 35,28 mln. eurų), Los Andželo „Galaxy“ su 34,91 mln. dolerių (apie 32,12 mln. eurų) ir LAFC su 32,91 mln. dolerių (apie 30,28 mln. eurų).
Mažiausią atlyginimų fondą lygoje turėjo Filadelfijos „Union“ komanda, kurios išlaidos siekė 12,64 mln. dolerių (apie 11,63 mln. eurų). Šios ekipos kylančios žvaigždės Cavano Sullivano garantuotas atlyginimas buvo palyginti kuklus ir siekė 614 tūkst. dolerių (apie 565 tūkst. eurų). Po Filadelfijos klubo mažiausiai išleidžiančių komandų sąraše sekė Kanzas Sičio „Sporting“ su 13,30 mln. dolerių (apie 12,24 mln. eurų), Vašingtono „D.C. United“ su 14,55 mln. dolerių (apie 13,39 mln. eurų), Monrealio „CF Montreal“ su 15,02 mln. dolerių (apie 13,82 mln. eurų) ir Dalaso „FC Dallas“ su 15,49 mln. dolerių (apie 14,25 mln. eurų).
Vidutinis garantuotas bazinis atlyginimas visoje lygoje, į kurį įskaičiuoti ir rezerve esantys bei karjerą baigę, bet pinigus tebegaunantys futbolininkai, toliau kasmet auga. Ši suma pakilo iki 746 936 dolerių (apie 687 tūkst. eurų) ir yra 18 procentų didesnė nei 2025 metų spalį, kai siekė 632 809 dolerius (apie 582 tūkst. eurų). Žemiausioje atlyginimų skalės dalyje esančių žaidėjų uždarbis taip pat gerėja, nors ir ne tokiu greičiu kaip lyderių – lygos garantuoto atlyginimo mediana siekė 360 042 dolerius (apie 331 tūkst. eurų) ir paaugo 6,4 procento nuo 338 347 dolerių (apie 311 tūkst. eurų) praėjusiais metais. Lyga ir žaidėjų asociacija šiuo metu gyvena pagal šeštus metus galiojančią kolektyvinę sutartį, kuri buvo sudaryta 2021 metų vasarį ir galios iki 2027 metų pabaigos.
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