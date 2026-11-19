„Kitoje tvoros pusėje žolė ne visada žalesnė“, – ESPN žurnalistui Jamalui Collieriui savo žodžius graikui prisiminė D. Lillardas.
Pats amerikietis puikiai žino, ką reiškia pakeisti ilgametę komandą ieškant didesnių galimybių laimėti NBA čempionatą.
2023 metų rugsėjį D. Lillardas po 11 sezonų Portlando „Trail Blazers“ gretose buvo išmainytas į „Bucks“, kur suvienijo jėgas su G. Antetokounmpo.
Portlande gynėjas buvo tapęs klubo simboliu ir nuolatiniu NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyviu, tačiau per aštuonis pasirodymus atkrintamosiose varžybose tik kartą pasiekė Vakarų konferencijos finalą.
Į Milvokį D. Lillardas atvyko tikėdamasis iškovoti pirmąjį NBA čempiono titulą, tačiau abu sezonai baigėsi jau pirmajame atkrintamųjų etape.
2025 metais amerikietis patyrė Achilo sausgyslės plyšimą, dėl kurio turėjo praleisti visą 2025–2026 metų sezoną.
„Bucks“ nusprendė atsisakyti gynėjo paslaugų ir likusius 133 mln. JAV dolerių pagal jo sutartį išdėstyti ilgesniam laikotarpiui.
Tų pačių metų liepą D. Lillardas pasirašė trejų metų 42 mln. JAV dolerių vertės sutartį su „Trail Blazers“ ir sugrįžo į klubą, kuriame pradėjo NBA karjerą.
Pasak gynėjo, ši patirtis privertė jį iš naujo įvertinti ryšį su Portlandu.
„Kitur tavęs ne visada mylės taip, kaip namuose. Būtent tai dabar ir patiriu“, – kalbėjo D. Lillardas.
Tuo metu G. Antetokounmpo šią vasarą taip pat nusprendė pakeisti aplinką ir po 13 metų Milvokyje persikėlė į Majamį.
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